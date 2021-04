Best Buy a lancé un service pour rivaliser avec Amazon Prime et Walmart + – .

Amazon Prime est l’un des services d’abonnement les plus populaires au monde, mais d’autres détaillants commencent enfin à défier le site avec leurs propres abonnements. Par exemple, Walmart + a fait ses débuts l’automne dernier, offrant aux acheteurs la possibilité de payer 98 $ par an pour une livraison gratuite, une nouvelle fonctionnalité Scan & Go dans l’application Walmart et des remises sur le carburant. Maintenant, Best Buy emboîte le pas avec son propre service, mais celui-ci est le plus cher à ce jour.

À partir du mercredi 7 avril sur certains marchés, Best Buy lance un projet pilote de son nouveau programme d’adhésion Best Buy Beta qui donnera aux abonnés un accès à «des tarifs exclusifs pour les membres, un support technique illimité Geek Squad, jusqu’à deux ans de protection sur la plupart achats de produits, livraison standard gratuite et installation gratuite sur la plupart des produits et appareils. » Voici le kicker: Best Buy Beta coûte 199 $ par an.

La raison pour laquelle Best Buy Beta coûte 199 $ par an (ou 179 $ par an si vous avez une carte de crédit Best Buy) est qu’elle remplacera le programme d’assistance technique totale de 199 $ sur les marchés pilotes, comme l’a dit un porte-parole de Best Buy. Bloomberg. Si le programme réussit sur ces marchés, il pourrait remplacer le support technique total à l’échelle nationale.

Depuis cette semaine, Best Buy Beta est disponible dans certains magasins de l’Iowa, de l’Oklahoma et de l’est de la Pennsylvanie. Avant la fin du mois, des magasins du Minnesota, de la Caroline du Nord et du Tennessee se joindront également au projet pilote. Au total, 60 magasins Best Buy devraient participer au programme d’ici la fin du mois.

Les deux principales caractéristiques de la version bêta de Best Buy semblent être la livraison et la livraison gratuites sans minimum et une assistance technique illimitée de la Geek Squad sur toutes les technologies de votre maison, même les articles que vous n’avez pas achetés chez Best Buy. Pour certains clients, ces deux avantages à eux seuls pourraient rendre l’adhésion intéressante, mais vous bénéficierez également d’un service de conciergerie dédié et exclusif, de prix exclusifs sur une large gamme de produits dans le magasin, d’une installation gratuite et d’une protection de deux ans sur la plupart des achats. fenêtre de retour prolongée de 60 jours et 10% de réduction sur les services d’abonnement. La seule chose qui manque à l’adhésion à Best Buy est un service de streaming vidéo, mais entre Netflix, Prime Video, Hulu, Peacock, Disney +, Paramount +, Apple TV + et HBO Max, avons-nous vraiment besoin d’un service de streaming original Best Buy de toute façon?

«Alors que nous cherchons à faire évoluer nos programmes d’adhésion, l’objectif de Best Buy Beta est de créer une expérience d’adhésion que les clients adoreront et de leur donner confiance tout au long de leur relation avec Best Buy», a déclaré Allison Peterson, directrice de la clientèle de Best Buy, dans un communiqué de presse sur le site Web de Best Buy. «Ce pilote offre un service haut de gamme, complété par un accompagnement visant à anticiper les besoins de nos clients.»

