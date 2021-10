Best Buy et Home Depot déposent des caméras de sécurité liées à la surveillance ouïghoure

Selon TechCrunch, Best Buy, Home Depot et Lowes ne vendront plus de caméras de sécurité de Lorex et Ezviz après que le point de vente a signalé l’implication des sociétés mères des marques dans la fourniture de technologies de surveillance au gouvernement chinois.

Selon le gouvernement américain, Dahua (propriétaire de Lorex) et Hikvision (propriétaire d’Ezviz) sont tous deux impliqués dans des violations des droits humains et des abus dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Ils auraient aidé à fournir du matériel de surveillance pour surveiller les minorités ethniques. L’un des plus grands groupes opprimés est les Ouïghours, un groupe ethnique majoritairement musulman que le gouvernement chinois est accusé d’avoir placé dans des camps de détention ou de rééducation, utilisé comme travail forcé, et plus encore.

Les caméras et systèmes de sécurité domestique de Lorex et Ezviz ne sont pas interdits à la vente aux États-Unis, malgré les restrictions imposées par le ministère du Commerce à leurs sociétés mères. Cependant, lorsque TechCrunch a contacté les détaillants au sujet des liens de Lorex et Ezviz, Home Depot et Best Buy auraient promis de cesser de travailler avec les entreprises. Home Depot a cité ses « normes d’approvisionnement éthique » comme raison pour laquelle il a retiré les produits de sa boutique en ligne, et bien que Lowes n’ait apparemment pas répondu à ce sujet, les produits de Lorex ont été retirés de son site.

Les caméras de sécurité Lorex sont toujours disponibles à l’achat sur le site de Best Buy

Best Buy a déclaré à TechCrunch qu’il « mettrait fin à sa relation » avec les entreprises. Cependant, les caméras de sécurité de Lorex semblent toujours être disponibles sur son site (et certains modèles sont même en vente). La recherche sur Ezviz ne donne aucun résultat. Les systèmes de recherche de Home Depot et de Lowes ne renvoient rien non plus pour Lorex ; alors que ce dernier affiche des résultats pour Ezviz, tous les produits sont répertoriés comme indisponibles.

Le site de Best Buy présente encore de nombreux produits Lorex. (Capture d’écran prise le 25 octobre, à 13h40 HE.)

Ces problèmes de surveillance ne se limitent pas aux entreprises de caméras de sécurité. Le gouvernement américain a limité la façon dont les entreprises américaines peuvent travailler avec le fabricant de drones DJI en l’ajoutant à la liste des entités après que des rapports aient soulevé des inquiétudes quant à la fourniture de ses drones aux forces de police du Xinjiang. Les produits de consommation de DJI sont toujours autorisés, mais les entreprises seraient confrontées à des dilemmes éthiques similaires lorsqu’il s’agit de vendre les produits de DJI comme elles le feraient pour Lorex (bien que DJI soit un plus grand nom dans les drones que Lorex dans la sécurité à domicile). Best Buy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur son intention de continuer à vendre les drones et les caméras de DJI.

Dans une déclaration à l’IPVM, un média axé sur la surveillance qui a co-rapporté l’histoire avec TechCrunch, le président du Congrès mondial ouïghour a déclaré qu’il était « inacceptable qu’il y ait encore des entreprises américaines aidant directement » l’oppression du groupe. La déclaration pourrait s’appliquer à des détaillants comme Costco et Sam’s Club, qui continuent de vendre des produits Lorex, mais elle pourrait également s’appliquer à des géants de la technologie comme Apple, Amazon, Tesla, etc., qui ont été liés à des fournisseurs qui auraient utilisé le travail forcé ouïghour.

Bien que le gouvernement américain ait déclaré que la Chine commettait un génocide contre les Ouïghours, un rapport de The Dispatch indique que le pays n’a admis aucun réfugié du groupe minoritaire entre octobre 2020 et septembre 2021. Le rapport cite des difficultés à s’échapper de la Chine en raison des points de contrôle et vidéosurveillance, dédale de formalités administratives et « manque d’urgence » lors de l’octroi de l’asile comme raisons de la pénurie d’admissions.