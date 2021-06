Best Coast lance l’édition du 10e anniversaire du single à succès “Boyfriend”

2020 a été une année monumentale pour La meilleure côte. Le projet dirigé par Bethany Cosentino a sorti son dernier album, Always Tomorrow, et a également célébré le 10e anniversaire du premier album du groupe, Crazy For You. Pour célébrer à la fois cet album et Pride, ils ont récemment enregistré une nouvelle version de leur single “Boyfriend” avec des paroles qui incluent différents pronoms pour rendre la chanson plus inclusive pour les auditeurs LGBTQ+.

La chanson a été initialement publiée au profit du Trevor Project, une organisation à but non lucratif soutenant les jeunes LGBTQ+. Cette année, pour célébrer la fierté, le groupe publiera pour la première fois le morceau sur tous les DSP.

Dit Bethany à propos de la chanson: “Au cours de la décennie qui a suivi l’écriture de cette chanson, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir non seulement à cette obsession [alluded to in ‘Boyfriend’], mais la façon dont j’ai parfois glorifié les relations amoureuses obsessionnelles et toxiques dans mon écriture de chansons. Cette chanson en particulier a commencé à me poser problème. J’écoutais mes paroles et je pensais à quel point je me négligeais et comment j’avais fait de ce gars le protagoniste de ma propre vie et de mon histoire.

Pour refléter plus précisément ses philosophies en développement, Cosentino et le membre du groupe Best Coast Bobb Bruno ont réenregistré la chanson. « Quelque part plus tard, j’ai commencé à remarquer que cette chanson, en particulier, semblait être un peu un hymne pour la communauté LGBTQ+. Je serais tagué dans les publications sur les réseaux sociaux de gars proposant à leurs petits amis avec la chanson en arrière-plan, je recevrais d’innombrables messages de fans queer sur la façon dont ils ont mis cette chanson sur une liste de lecture pour leur béguin, puis leur béguin est devenu leur partenaire, je rencontré des couples lesbiens et gays lors de spectacles qui m’ont dit qu’ils avaient eu leur premier baiser sur cette chanson. Soudain, j’ai réalisé qu’il avait un tout nouveau sens que celui qu’il avait lorsque je l’ai écrit pour la première fois.

Achetez ou diffusez « Boyfriend (10th Anniversary Edition) »