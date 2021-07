Best Face Forward : Êtes-vous coupable d’avoir enfreint l’étiquette et les règles des médias sociaux ?

Interdisant ces activités, WeChat a exhorté les hôtes à faire attention aux règles. Cela pourrait être une offre pour nettoyer son service de diffusion en direct, selon un rapport sur ..

Récemment, la plate-forme de médias sociaux chinoise WeChat a publié une liste d’activités « indécentes » qu’elle a découvertes lors de la surveillance quotidienne de son service de diffusion en direct. La liste comprenait plus de 70 « violations », y compris le pincement du nez, les jeux de fessées, le fait de mettre des sous-vêtements sur la tête, de concentrer l’objectif sur les parties sensibles du corps (comme la poitrine ou les fesses), de montrer des tatouages, d’utiliser des draps et des couettes comme accessoires, etc. Interdisant ces activités, WeChat a exhorté les hôtes à faire attention aux règles. Cela pourrait être une offre pour nettoyer son service de diffusion en direct, selon un rapport sur ..

D’autres « infractions » comprennent la discussion de sujets politiquement sensibles, la promotion d’activités de jeu et la diffusion à partir de lieux inappropriés pour les mineurs tels que les bars, les discothèques et les salons de massage des pieds. Toute violation entraînera l’imposition de sanctions à la chaîne et à son hôte, selon le rapport. Prenant des mesures strictes contre les contenus non politiques ou socialement insensibles, la Chine met l’accent sur la façon dont Internet est utilisé.

La cueillette du nez, une infraction selon la liste de WeChat, est considérée comme une activité indécente, à la fois en ligne et hors ligne. C’est aussi un problème de santé alarmant. Cela fait détester la personne assise à côté d’eux, mais certaines personnes en tirent satisfaction et plaisir. Mais se creuser le nez peut entraîner de graves problèmes. Une personne dont le système immunitaire est plus faible, par exemple, peut contracter des infections si le tissu nasal est endommagé. Si l’on transfère des germes du bout des doigts au nez, cela peut également provoquer une inflammation.

Il est souvent conseillé de suivre une étiquette et des règles de base sur les réseaux sociaux en ligne. Sinon, on peut être critiqué et même se faire troller pour impolitesse et impolitesse. Non seulement la Chine, mais d’autres pays ont également fait claquer le fouet contre les comportements indécents. En 2016, il a été interdit à la police philippine de se curer le nez et de prendre des selfies. Il était également interdit aux agents de mâcher du chewing-gum, de lire des journaux et de gratter des parties du corps. De même, la police de Dubaï a exhorté cette année les utilisateurs des médias sociaux à être prudents lorsqu’ils publient du contenu, car un groupe de personnes a été arrêté pour avoir posé nue sur le balcon d’un appartement de la marina de Dubaï. C’était un coup publicitaire, mais la loi sur la cybercriminalité peut punir quiconque produit et/ou publie des photos et des messages indécents.

Certains contenus, bien sûr, sont une source de joie et d’encouragement. Prenez, par exemple, les selfies vaccinaux, qui se sont répandus sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Signe d’assurance, d’espoir et de célébration, le selfie vaccinal est aujourd’hui une tendance incontournable des réseaux sociaux.

Cependant, il est logique de suivre la nétiquette si vos messages blessent ou affectent quelqu’un. Il faut revoir périodiquement les pratiques de partage sur les réseaux sociaux, car une photo peut être répréhensible pour certains. La façon dont les médias sociaux véhiculent des manières telles que la cueillette du nez peut également causer beaucoup de dommages aux marques lorsque des vidéos d’employés qui cueillent et manipulent des aliments deviennent virales sur des plateformes comme YouTube, Twitter et Facebook. Appeler de telles actions aide à responsabiliser les personnalités des médias sociaux. De toute évidence, la nétiquette est un domaine important de débat et de dialogue aujourd’hui.

À cet égard, des livres comme The Lytille Childrenes Lytil Boke sont utiles, car ils enseignent aux enfants les bonnes manières à table et d’autres étiquette telles que la façon de ne pas se curer le nez. Publié à l’origine en 1480, le livre a été récemment numérisé par la British Library au Royaume-Uni.

Il reste à voir, cependant, si des réglementations comme celles appliquées par WeChat changeront ou réguleront les habitudes sur Internet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.