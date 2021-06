Best Foot Forward: Alors que les préférences en matière de chaussures changent en période de pandémie, prenez soin de la santé des pieds

Évitez de marcher pieds nus à la maison car cela peut provoquer une tension dans le fascia plantaire, un ligament qui relie le talon à l’avant du pied, conseillent les experts

Un mode de vie à domicile entraîne des changements importants dans ce que nous mangeons et portons. Les aliments de santé et de renforcement de l’immunité ont pris de l’importance, tout comme les vêtements de détente sont devenus populaires pour le travail à domicile. On peut en dire autant des chaussures. Auparavant, nous avions deux paires de chaussures : une paire à porter à l’extérieur et des pantoufles pour la maison. Ceux-ci ont maintenant été remplacés par des curseurs moelleux ou des chappals en caoutchouc. Il est logique d’opter pour des chaussures confortables, car les tâches telles que cuisiner, nettoyer, faire de l’exercice, etc., toutes effectuées d’un coup, entraînent une pression supplémentaire sur les pieds.

Mais même s’il y a un changement notable des chaussures aux pantoufles / pieds nus, il faut prendre soin de la santé des pieds. Les experts conseillent une paire de chaussures confortables pour la maison : des chaussures à enfiler, des pantoufles ou des sandales. Marcher pieds nus pendant de longues périodes peut causer de nombreuses affections aux pieds, disent-ils. «Évitez de marcher pieds nus à la maison, car cela peut provoquer une tension dans le fascia plantaire, une inflammation du tissu fibreux le long de la partie inférieure du pied qui relie l’os du talon aux orteils. Il peut également affecter les tendons, la voûte plantaire, les boules des métatarsiens, entraînant des affections telles que la tendinite, l’entorse de la voûte plantaire à la métatarsalgie. La meilleure chose à faire est de porter des chaussures décontractées et, en même temps, de faire régulièrement de l’exercice pour garder les pieds en bonne santé. Lorsque vous faites de l’exercice à la maison, portez des chaussures appropriées. Sans chaussures appropriées, cela peut causer des problèmes de pieds douloureux. Les personnes sujettes à des problèmes de pieds douloureux doivent prendre des précautions supplémentaires pour investir dans des chaussures bien rembourrées et coussinées », explique Govind Singh Bisht, consultant principal, podologie, Max Panchsheel Park, Delhi et Max Gurugram.

Cependant, si l’on pratique des asanas de yoga, marcher pieds nus est idéal. Selon Jahnavi Patwardhan, basé à Mumbai, instructeur de yoga, Sarva, une application de yoga, de méditation et de pleine conscience, l’ancrage se fait par les pieds dans les postures debout, ce qui nécessite de marcher pieds nus pour faire du yoga. La répartition du poids entre les pieds renforce les tissus des pieds, ainsi que les articulations de la cheville. Le yoga est donc toujours mieux pratiqué sur un bon tapis pieds nus. « Il ne s’agit pas seulement de ses racines traditionnelles, mais aussi de nombreux avantages physiques qui découlent de la pratique du yoga. Le mode de vie et le scénario de remise en forme d’aujourd’hui impliquent un entraînement à impact (course à pied, saut à la corde), il est donc nécessaire de porter des chaussures adaptées à vos besoins physiques en raison de la faiblesse des tissus/articulations et même de la détérioration de la santé des os chez les jeunes », explique Patwardhan, qui pratique le yoga pieds nus. « Le yoga m’a aidé à comprendre la maladie et à l’inverser autant que possible. En raison de mes pieds plats, les chaussures que je porte pour mon cardio sont en pronation (avec cambrure définie). Les chaussures sont sélectionnées en fonction des besoins et des exigences physiques de chaque personne, afin qu’elles puissent garder les pieds heureux et en bonne santé », dit-elle.

En termes de mouvement et d’exercice, la santé des os, la force et la récupération musculaire font partie intégrante. « Les nutriments préférés agissent comme des catalyseurs. Le calcium et la vitamine D sont essentiels pour renforcer la santé des os et minimiser les lésions osseuses, les protéines sont essentielles pour la construction et la réparation musculaire, le magnésium, le zinc et la vitamine B6 apaisent les muscles et renforcent le système immunitaire. Les oméga 3 contribuent à accélérer la récupération musculaire et le développement des protéines », explique Neha Ranglani, nutritionniste intégrative et coach en santé basée à Mumbai.

Les petites habitudes quotidiennes peuvent apporter un changement. « Couper les ongles des pieds régulièrement, hydrater les talons fissurés, opter pour une chaussure bien ajustée peut protéger les talons et les semelles », explique Manasi Shirolikar, dermatologue en chef chez Remedico, une plateforme de consultation en ligne de dermatologie basée à Bengaluru.

Shweta Nimkar, fondateur de Paio, une marque de chaussures végétaliennes, sans cruauté et sans cruauté approuvée par PETA, basée à Mumbai, estime qu’une pression excessive en marchant pieds nus peut causer des problèmes comme les oignons et les orteils en marteau. « Bien qu’il soit conseillé de porter des ‘chaussons de maison’ ou des ‘chaises longues’ à la maison, optez pour des pantoufles rembourrées avec la bonne quantité de rembourrage et de douceur pour les talons… les curseurs offrent un soutien de la voûte plantaire, une prise ferme sans compromettre le confort… un chausson à bride arrière peut gardez votre pied en place pendant que vous vous dépêchez pour faire des courses », explique Nimkar.

Il existe également d’autres marques qui favorisent la bonne santé des pieds, des genoux et du dos, avec des chaussures adaptées au diabète, à l’hallux valgus, aux pieds plats, etc. Les produits de la marque allemande de chaussures saines Von Wellx (maintenant en Inde) sont basés sur une technologie brevetée internationalement qui prend en charge la réflexologie.

