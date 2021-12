Best Of 2021 : Comment Deltarune Chapter 2 décrit une relation sombre et troublante

Le suivi du méga-hit indépendant Undertale, Deltarune a publié des chapitres alors que le créateur Toby Fox et sa petite équipe les terminent. Jusqu’à présent, deux chapitres ont été mis à disposition en tant que logiciel gratuit sur PS4, Switch et PC, bien que de futurs versements puissent être payés. Les deux chapitres présentent le même humour décalé, des personnages attachants et un gameplay expérimental mélangeant les genres qui ont rendu Undertale si apprécié, mais amplifié à de nouveaux niveaux. Bien que les chapitres soient courts, ils sont difficiles à lâcher, et une fois que vous avez commencé à jouer, il est difficile de s’arrêter jusqu’à ce que vous ayez atteint le point final.

Une partie de l’attrait durable d’Undertale réside dans les nombreux secrets cachés, les œufs de Pâques et de petits indices de quelque chose de plus grand et de plus sinistre qui se passe dans ce monde de monstres – des indices qui se sont poursuivis jusqu’à Deltarune. Le chemin du « génocide » dans Undertale, qui emmène l’histoire sur une route cruelle et sanguinaire de mort et de destruction – avec des conséquences permanentes pour les parties ultérieures – a également suscité de nombreuses discussions au fil des ans. Avec le chapitre 2, il semble que Deltarune s’appuie sur certains des courants sous-jacents sombres d’Undertale. Alors que le chapitre 1 de Deltarune était principalement simple dans son histoire, le chapitre 2 présente un chemin alternatif à découvrir pour les joueurs – un qui dépeint une histoire sombre et dérangeante d’abus et de manipulation qui est choquante et terrifiante.

Un court chemin à travers le chapitre 2, vous vous séparez des membres habituels de votre groupe, Susie et Ralsei, pour être jumelé à Noelle, une fille aux cerfs avec un comportement timide et un nouveau talent pour la magie de la glace. Elle assume essentiellement le rôle du mage dans votre groupe : faible avec une puissante magie d’attaque. Tout comme Undertale, vous n’avez à tuer aucun ennemi que vous rencontrez. En fait, Deltarune vous encourage à les épargner en créant un village où tous vos ennemis épargnés pourront vivre. Cependant, vous pouvez également choisir une voie de violence – et peut-être encore plus inquiétant, vous pouvez manipuler Noelle pour qu’elle vous rejoigne dans votre destruction.

Dans ce que les fans appellent la route « Snow Grave », vous détruisez vos ennemis d’une manière très spécifique: le personnage du joueur Kris commande à Noelle de lancer son sort « IceShock » pour les geler solidement. Au fur et à mesure que de plus en plus d’ennemis sont gelés, leurs formes gelées commencent à joncher la carte. Finalement, vous rencontrez un commerçant qui vous offre un anneau d’amélioration de sort de glace qui est impossible à se permettre… mais, si vous commandez à plusieurs reprises à Noelle de « l’obtenir », d’une manière ou d’une autre, l’objet est obtenu. Bien que ce que Noelle fasse pour obtenir la bague ne soit pas clair, une chose est sûre : elle est clairement bouleversée par ce qu’elle a fait.

Au fur et à mesure que vous figez de plus en plus d’ennemis, Noelle devient de plus en plus soumise à Kris, ce que vous pouvez voir dans ses animations et ses extraits de dialogue en combat. Le monde change également, avec des arrière-plans flous et beaucoup moins de rencontres d’ennemis et d’obstacles. Normalement, cette étape du jeu a quelques énigmes d’environnement simples à résoudre, que Noelle fait de son mieux pour vous aider. Sur la route Snow Grave, cependant, lorsque vous rencontrez ces énigmes, vous exigez que Noelle les résolve pour vous. Il est clair qu’elle a peur et s’inquiète que l’électricité de l’appareil lui fasse du mal, mais tout ce que vous dites, c’est « continuez » tout en la coinçant contre une barrière électrique.

La rationalisation que Noelle traverse parmi tout cela – se disant que Kris lui fait faire ce qui est bon pour elle et l’aide à devenir plus forte – est douloureusement familière à quiconque a été dans une relation émotionnellement abusive avec un ami, un membre de la famille, collègue ou un être cher. Lorsque vous obtenez l’anneau d’épines – un objet qui réduit le coût des sorts de glace, mais fait subir à son porteur des dégâts constants de douleur – et que vous l’équipez sur Noelle, elle n’a aucune objection, même si sa vie s’épuise pendant les combats. Dans son esprit, elle mérite la douleur. Cela la rend « plus forte ».

Les tentatives de Noelle de s’engourdir face à ce qui lui arrive s’arrêtent brusquement lorsque vous rencontrez Berdly – ​​votre camarade de classe devenu une sorte d’antagoniste – au combat et que sa douleur et son angoisse se manifestent enfin. Dans un moment culminant, vous ordonnez à Noelle de lancer le sort « SnowGrave » – ​​qu’elle insiste sur le fait qu’elle ne sait pas – et lorsque vous la poussez enfin à sa limite, elle lance le sort de glace le plus puissant qu’elle puisse rassembler. Il gèle Berdly solidement, le laissant probablement mort, et après avoir dit qu’elle « ne se sent pas bien », Noelle quitte la fête. C’est plus tard insinué dans une conversation avec Susie que Noelle a fait une dépression nerveuse.

L’élément le plus troublant est peut-être que, à part ce que vous et Noelle (et peut-être Susie) voyez, tout le reste est étonnamment normal. Spamton lance toujours des mèmes, Ralsei est gai et inconscient, et le grand patron Queen est contrarié que ses sujets semblent disparaître, mais toujours désireux de converser et de laisser tomber quelques blagues. Même lorsque vous rentrez chez vous dans la dimension lumineuse, Noelle rend toujours visite à son père malade à l’hôpital et vous et Susie passez une soirée pyjama. Tout se passe comme d’habitude, Noelle le considérant comme un mauvais rêve, même si Berdly ne s’est pas réveillé après s’être endormi dans le laboratoire informatique de l’école. Ce n’est que lorsque vous êtes brièvement seul avec Noëlle que l’abus est reconnu. Tout comme dans la réalité, la violence psychologique est souvent invisible pour les autres.

Penser à la souffrance de Noëlle me fait toujours mal. Je ne jugerai personne pour avoir emprunté cette voie – alors que la plupart des joueurs s’en tiendront sans aucun doute au côté léger et joyeux de Deltarune, la volonté du jeu de dépeindre ce genre d’abus émotionnel horrible est frappante. De nombreux jeux offrent des « choix moraux », mais peu montrent les conséquences de ces choix d’une manière aussi brute et authentique, et c’est l’une des raisons pour lesquelles Undertale et Deltarune sont si convaincants. Si les chapitres suivants proposent des itinéraires « sombres » similaires, alors nous pourrions voir un jeu qui offre à la fois des moments lumineux et réconfortants et le potentiel d’une cruauté indiciblement froide et sans cœur – tout dépend des choix des joueurs. Je ne sais pas où Toby Fox envisage de prendre cette histoire ensuite – ou quels choix il nous proposera – mais il a définitivement mon attention.

