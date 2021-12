Best Of 2021: Comment l’arrière-plan du menu de Tales of Arise raconte une histoire qui lui est propre

Tales of Arise est l’un des meilleurs RPG de 2021, et Bandai Namco a vraiment intensifié son jeu en ce qui concerne l’une de ses franchises les plus anciennes. Cependant, alors qu’une histoire sincère et un combat frénétique sont tout ce dont un JRPG a besoin, ce qui aide vraiment le jeu à se démarquer, c’est à quel point il est visuellement frappant, quelque chose qui s’étend même à son menu. Léger Tales of Arise spoilers à venir.

Par rapport aux jeux précédents de la série Tales, Tales of Arise est un cran au-dessus, reprenant les meilleurs éléments de ses prédécesseurs tout en développant un style qui lui est propre. Non seulement les modèles de personnages 3D semblent plus proportionnés et les environnements brillent de mille feux, mais le jeu conserve également ses magnifiques illustrations 2D. En particulier, le menu de base de Tales of Arise présente une aquarelle absolument magnifique de tous les personnages jouables de la fête. Cependant, la particularité du menu est qu’il change finalement en fonction de l’endroit où se trouve le joueur au cours de l’histoire.

Au tout début du jeu, les deux premiers personnages que vous rencontrez sont Iron Mask et Shionne. Plutôt que de les montrer côte à côte, le menu montre les deux face à face, un reflet de ce que la paire ressent l’un pour l’autre. Ils ne partent pas vraiment du bon pied, et le fait que l’arrière-plan soit sombre et ardent ne fait qu’ajouter à la tension. Cet art de menu représente l’animosité et la friction entre eux lors de leur première rencontre.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, le menu prend également en compte les changements de garde-robe ou les membres manquants du groupe. Lorsque Iron Mask perd une partie de son masque au début de l’histoire et que son vrai nom, Alphen, est enfin révélé, le menu reflète son nouveau look et fournit un tout nouveau portrait pour le menu. Si l’un des membres du groupe est absent pour des raisons liées à l’histoire, le menu l’affichera également.

Lorsque Alphen et Shionne commencent à rencontrer les autres personnages qui finissent par rejoindre la fête, le menu affiche un portrait séparé les représentant plutôt que toute la fête à la fois. Cela permet de mettre en évidence quels personnages sont actuellement importants pour l’intrigue et quelle est la situation. Ci-dessous, vous pouvez voir Law (à gauche) dans sa veste et sans ses coups de poing signature. À ce stade, il n’a pas encore officiellement rejoint le parti, et l’air inquiet sur son visage montre qu’il n’est pas sûr de lui et qu’il a perdu – quelque chose qui sera corrigé par le développement du personnage plus tard.

Vous trouverez ci-dessous un autre exemple de la rencontre entre Alphen et l’équipe, Dohalim et Kisara. Avec le grand bouclier et la stature confiante de Kisara, le menu reflète sa relation initiale avec Dohalim en tant que tuteur.

Alors que Tales of Arise touche à sa fin, un événement majeur de l’intrigue recontextualise la place d’Alphen et Shionne dans l’histoire du jeu. Bien que je ne veuille rien gâcher, l’arrière-plan du menu final qui vient après la révélation est magnifique car il montre Alphen et Shionne avec des changements de tenue drastiques pour leur look final. Alors que j’approchais de la fin de mon temps avec le jeu, j’avais l’impression d’avoir mérité cette illustration. Les fils de l’intrigue et le développement des personnages se sont tous réunis, et voir tout cela culminer dans cet arrière-plan final m’a fait gonfler d’émotions et de souvenirs d’une grande aventure.

Tout au long du jeu, les joueurs ouvriront le menu des centaines ou des milliers de fois, et le fait de se rappeler où vous êtes – et jusqu’où vous êtes allé – offre la perspective d’avoir fait un voyage épique. On parle souvent de narration environnementale dans les jeux, en regardant la zone autour du joueur pour détecter les signes d’un récit, mais la direction artistique et l’esthétique peuvent également être utilisées pour faire quelque chose de similaire. Et bon, en prime, les arrière-plans font de superbes fonds d’écran, surtout avec le HUD supprimé.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.