Best Of 2021: L’armement de la monotonie par Gnosia est un triomphe de la narration

La déduction sociale dans les jeux vidéo a atteint un sommet en 2020 grâce à Among Us, la maison de fous multijoueur d’Innersloth avec des haricots colorés perfides. Cependant, un an auparavant, la PlayStation Vita avait vu une sortie uniquement au Japon qui se concentrait également sur la détection des imposteurs d’un grand groupe, mais cette fois, le jeu était une affaire à un seul joueur. Le jeu était Gnosia, développé par Petit Depotto, et cette année, il a fait son chemin vers l’Ouest après avoir été porté sur Nintendo Switch. Ce qui semblait être un simple jeu de « trouver l’imposteur » à la surface est rapidement devenu l’une des expériences les plus fascinantes de l’année, une expérience qui m’a montré quelque chose que je pensais auparavant impossible : les avantages de la monotonie.

Gnosia est installé sur un vaisseau à la dérive dans l’espace, ses habitants en proie à une race extraterrestre malveillante. Les Gnosia titulaires ont pris la place de certains membres de l’équipage du navire, et c’est au joueur de déduire qui parmi l’équipage est un humain et qui envisage de tuer tout le monde à bord. Réussissez et tous ceux qui sont encore en vie sont sauvés, échouez et les Gnosia prennent le contrôle du navire et l’offrent en sacrifice à leur divinité extraterrestre.

Sur la base de cette description, vous pourriez vous demander si le jeu dure une heure, mais il y a un gros problème : tout le monde à bord est coincé dans une boucle temporelle, passant par le même cycle de déduction, de découverte et, parfois, de catastrophe. Seuls vous et un autre coéquipier êtes au courant de la boucle et travaillez pour envoyer le Gnosia emballer et mettre fin à la boucle une fois pour toutes. Cependant, mettre fin à la boucle nécessite de remplir certains paramètres, comme le joueur remplissant un certain rôle ou un nombre spécifique de Gnosia dans le groupe, qui déverrouillent ensuite des morceaux de la trame de fond de chaque personnage. Déverrouillez-les tous et la boucle peut être rompue.

Si vous avez joué à Gnosia, vous savez pourquoi cette image est encore plus horrible qu’il n’y paraît.

Finalement, vous pourrez contrôler directement les paramètres de chaque boucle, vous permettant de choisir le nombre de membres d’équipage, combien d’entre eux sont Gnosia, si d’autres rôles – y compris Guardian Angel ou Bug – sont inclus, et plus encore. Vous entrerez ensuite dans la boucle, jouerez jusqu’à ce qu’un résultat soit atteint, définirez les nouveaux paramètres et jouerez à nouveau. Certains joueurs peuvent extraire tous les rythmes de l’histoire dans environ 100 boucles au total, d’autres peuvent avoir besoin de plus de 150, mais peu importe le nombre de fois que vous devez entrer dans la boucle, une chose persistera toujours : la répétition.

Le cycle principal du jeu, à savoir débat, vote, dialogue après le débat et mort se prête fortement à des séquences répétées. Parfois, un cycle de débat aura exactement le même dialogue que le précédent, qui sera ensuite reproduit par le cycle suivant. Cette répétition se transforme lentement en monotonie, et vous finirez peut-être par vous lasser de la dépendance de Gnosia à la réitération. Même lorsque vous pouvez choisir les spécificités d’un cycle plus tard dans le jeu, la boucle de gameplay de base contiendra de nombreux éléments familiers. Cela peut ne pas commencer pour certains joueurs, car la monotonie n’est pas le meilleur attribut pour n’importe quel jeu vidéo, mais la façon dont Gnosia arme cette répétition est d’un éclat absolu.

Alors que les boucles sont remplies de personnages différents utilisant les mêmes lignes, des conversations complètes se déroulant exactement de la même manière à travers plusieurs points de débat, etc., les moments où il rompt avec ce plan – lorsque vous remplissez les paramètres spéciaux et débloquez une nouvelle trame de fond scène–créer une secousse d’énergie qui est difficile à décrire. Voir une nouvelle scène se dérouler après plusieurs boucles sans rien est excitant, vous obligeant à vous concentrer et à vous concentrer sur ce qui vous est exactement expliqué. Vous accordez toute votre attention à la scène, car vous obtenez enfin de nouvelles informations et vous vous rapprochez de la fin du jeu. Pensez à un moment où une nouvelle vous a tellement surpris qu’elle vous a obligé à vous asseoir et à lire attentivement ; c’est le même genre d’énergie que vous trouverez dans les boucles de Gnosia, mais cette fois-ci, cette énergie est dispersée dans un jeu vidéo de 10 à 15 heures et se termine généralement par un dialogue inintéressant ou répétitif.

C’est ici la beauté de Gnosia : sa militarisation de la monotonie. Le jeu prend la répétition intégrée dans sa boucle de gameplay principale et l’utilise à son avantage, ce qui rend ses points d’intrigue importants d’autant plus significatifs. Cela vous berce dans une stupeur, vous mettant dans un état de « passage par les mouvements » pendant que vous jouez boucle infructueuse après boucle infructueuse. Vous pourriez même commencer à vous précipiter dans le dialogue, en vous habituant tellement à ce que disent les personnages que vous supposez que vous pouvez écraser le bouton et ne rien manquer. Le jeu devient ennuyeux, ennuyeux même, et vous pourriez penser que cela ne vaut pas la peine d’aller jusqu’au bout… et puis, de nulle part, la fille Comet – dont les tatouages ​​​​colorés ont existé comme un simple détail sur de nombreuses boucles – entre dans sa chambre et soudain, ces tatouages ​​jaillissent de son corps et envahissent le navire. Ou par le dialogue, vous découvrez la raison déchirante pour laquelle la fille appelée « SQ » est nommée ainsi. Bon sang, si vous remplissez une certaine exigence, vous pouvez forcer l’univers entier à s’effondrer sur lui-même, ce qui est aussi intéressant que stupide.

C’est cette secousse de la monotonie qui fait que les mouvements en valent la peine à la fin, car apprendre les histoires de ces personnages – les histoires allant d’étranges à carrément tragiques – est la clé pour briser le cycle une fois pour toutes. Cela aide également que chacune de ces histoires soit intrinsèquement intéressante, offrant une incitation supplémentaire à parcourir les boucles sans fin de la déduction afin de les trouver. Il faudra de la patience – en particulier lorsque l’IA du jeu sabote par inadvertance une tentative de rythme d’histoire et vous oblige à recommencer la boucle – mais l’histoire incroyablement satisfaisante du jeu récompense cette patience à la fin.

Gnosia est un jeu unique ; il est difficile de faire une vraie comparaison avec cela. C’est un mélange de Phoenix Wright, Danganronpa, Among Us, et puisque nous parlons de boucles temporelles, même Fortnite. Cependant, ce qui rend Gnosia formidable, c’est son approche de la narration, qui vous fournit des morceaux de narration de la taille d’une bouchée grâce à un mécanisme qui se nourrit de la monotonie et de la répétition pour créer un faux sentiment de routine, pour vous en sortir en un instant. C’est une question à laquelle je penserai longtemps, encore et encore, ce qui est honnêtement très approprié.

