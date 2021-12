Best Of 2021: Le chagrin silencieux des bouteilles de Bob dans Psychonauts 2

Si vous me demandez la plus belle histoire d’amour dans les jeux vidéo cette année, ou peut-être même ces dernières années, ma réponse sera celle entre Bob Zanotto et Helmut Fullbear dans Psychonauts 2. Psychonauts 2 spoilers à venir.

Le couple marié a été déchiré lors de la bataille fatidique avec Maligula, et Helmut a été présumé mort. Alors que les deux sont finalement réunis, nous en apprenons beaucoup sur leur relation en regardant dans l’esprit de Bob lorsqu’ils sont séparés, et le résultat est un portrait dévastateur de la perte. Chaque paysage mental dans Psychonauts 2 nous donne un aperçu de la façon dont les personnages ont géré leur honte et leur culpabilité au cours d’un incident des années auparavant, mais plus que tout autre, Bob’s Bottles est une étude de personnage qui éclaire ses relations avec d’autres psychonautes clés.

La scène tourne autour d’un homme à la dérive dans un océan de doute et de solitude, et le nom et les images suggèrent des luttes contre l’alcoolisme provoquées par son traumatisme. Les incarnations de sa personnalité telles qu’elles sont exprimées à travers « Bob Bulbs » sont constamment, ivres, injures et font des commentaires rebutants. Les mites agissent à la fois comme des agresseurs et des protecteurs, protégeant Bob des étrangers. Le Bob que nous rencontrons dans son esprit est un grincheux, mais pas parce qu’il n’aime pas les gens. Il est convaincu que les gens ne l’aiment pas ou ne l’aimeraient pas, et que ceux qu’il appelait autrefois des amis faisaient semblant.

En explorant son esprit et en entendant ses doutes à voix douce, nous avons l’impression que le vrai Bob est calme et renfermé, et a toujours eu du mal à se connecter avec les gens. Nous voyons ce contraste avec l’optimisme doux et extraverti et la joie de vivre d’Helmut, tels qu’ils sont exprimés dans sa propre scène et comment Bob parle de lui. C’est Helmut qui a fait appel à Maligula en tant qu’ami et collègue, et c’est Helmut qui s’est sacrifié pour protéger son doux mari. Nous voyons comment les deux se sont équilibrés, comment Helmut a fait ressortir le meilleur de Bob et à quel point Bob est devenu désorienté sans Helmut. Le sommet de Bob’s Bottles est un gâteau de mariage géant, un témoignage de la perte dont Bob ne s’est jamais remis au cours des 20 années précédentes. Lorsque sa vision d’Helmut dit qu’il ne l’a jamais aimé, Bob réalise finalement que ces doutes ne sont pas réels uniquement parce qu’il sait au fond de son cœur qu’Helmut ne dirait jamais cela.

Bob et Helmut obtiennent finalement une réunion heureuse (bien qu’étrange): le cerveau récupéré de Helmut est placé dans un nouveau corps, Nick de la salle de courrier, permettant aux deux de se voir enfin. Bob a vieilli et Helmut est méconnaissable en tant que Nick, mais l’apparence extérieure ne fait aucune différence pour l’un ou l’autre.

C’est un moment fantastique, mais il n’a que tant de résonance émotionnelle parce que nous avons vu dans l’esprit de Bob et compris l’énorme absence dans sa vie laissée par Helmut. Chacun des Psychonautes s’est retiré dans ses propres névroses et mécanismes d’adaptation après le combat avec Maligula, mais Bob et Helmut sont uniques en ce sens que leur perte est liée l’une à l’autre. Quand ils se réunissent enfin, il y a un sentiment instantané de facilité, de familiarité et d’intimité, et Bob se sent à nouveau entier. À ce moment, Psychonauts 2 mélange ses riches thèmes de santé mentale, de communauté et de relations, pour un sens de catharsis inégalé.

