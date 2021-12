Best of 2021: The Forgotten City et les autres choix GOTY de James

Je ne sais pas pour vous, mais les gens n’arrêtent pas de me dire qu’il n’y a pas eu de grands matchs cette année.

J’admets qu’il n’y avait pas de classiques qui définissent la génération comme Popstar, BadDog ou CD Projekt Red Dead Redemption 6. Mais vraiment, comment pourrait-il y avoir quand les mesures de Covid ont contribué à plus de retards que même le plus simple indice de neige fait à tous les services publics britanniques?

En plus de cela, il est très facile d’oublier que l’accès aux meilleurs endroits pour jouer à ces jeux est plus difficile que Kirby sur le gaz hilarant. Les cryptomineurs monopolisent les meilleures cartes graphiques et les scalpers accumulent plus de consoles de nouvelle génération que Jeff Bezos n’a de toilettes dans son manoir – même s’il n’y a pas grand-chose à jouer sur les 14 PS5 et Series X qu’ils ont cachés dans le placard sous le escaliers.

Mais quand les chances sont contre nous, nous trouverons toujours quelque chose de génial à jouer.

Et dans ce qui est censé être une récolte en jachère, je pense que cela en dit long sur le fait que j’ai réussi à dresser une liste éclectique de jeux fantastiques tout en manquant trois versions d’éditeurs majeures excellentes et totalement essentielles dans Deathloop, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Une part.

La ville oubliée

The Forgotten City est un mod OG Skyrim, transformé en une histoire de détective époustouflante et chronophage avec la puissance d’Unreal Engine.

J’ai mal passé une grande partie de mon adolescence à télécharger des mods pour Fallout 3, New Vegas, Oblivion et Skyrim, il n’est donc pas étonnant que cette aventure serrée, époustouflante et basée sur une histoire me frappe directement dans les sensations nostalgiques.

Bien que la portée soit aussi limitée que ce à quoi vous vous attendriez d’un petit projet indépendant, le réseau d’histoires entrelacées demande à être démêlé avec une impénétrabilité qui vous entraîne dans l’aventure plutôt que de vous sentir accablant comme vous le trouvez avec certains des gros budget, ouvert -World RPG avec d’énormes masses continentales à explorer.

Les manières subtiles dont chaque quête mène à une autre entraînent tout à un rythme captivant, et c’est l’un de ces jeux où il est préférable d’en savoir le moins possible, donc je me retiens délibérément de donner trop de contexte.

Si, comme moi, vous aimez les expériences de jeu courtes, autonomes et parlantes et que vous pouvez négliger certains choix graphiques et de personnages qui incarnent vraiment l’esprit des PNJ janky d’Oblivion, les quelques heures que vous passerez à percer les secrets de La Cité oubliée sont à peu près aussi agréables. comme n’importe quel jeu en 2021.

Tueur à gages 3

Comme beaucoup de gens, j’aime me sentir intelligent, mais j’ai parfois besoin d’un peu d’aide.

J’étais un peu jeune pour les jeux Hitman des années 2000, et les opportunités illimitées du bac à sable étaient un peu perdues pour mon palais de jeu non raffiné.

Mais maintenant dans Hitman 3, avec le perfectionnement du mécanisme de Mission Stories, des assassinats astucieux, satisfaisants et diablement intelligents sont subtilement mis en évidence dans l’environnement comme des objectifs dans un jeu meurtrier de Tony Hawk.

C’est l’équilibre parfait entre des niveaux étendus, détaillés et variés, des objectifs et des opportunités surprenants, et la bonne quantité d’espace pour improviser pour être presque aussi amusant sur les défis suivants que la première fois.

Heureusement, il semble que ce dernier Hitman ait remporté un peu plus du succès qu’il mérite amplement, bien qu’il ait été largué dans son désormais traditionnel créneau de lancement Q1 qui le condamne à être oublié à l’approche de la saison des récompenses. Mais l’éléphant VG247 n’oublie jamais.

Village maléfique résident

Un jeu peut-il être un peu décevant et toujours l’un des meilleurs de l’année ?

Après un véritable moment de retour à Jésus avec le remake de Resident Evil 2, j’ai rattrapé le temps perdu avec le terriblement effrayant Resident Evil 7 et mes espoirs étaient plus élevés que le bar des limbes de la fête sur la plage de M. X entrant dans Resident Evil Village.

Entrer littéralement dans n’importe quel jeu avec de grandes attentes est toujours une erreur, mais j’ai laissé mon excitation prendre le dessus sur moi et je me suis glissé à chaque coin de rue en attendant d’être impressionné.

Heureusement, j’ai été très impressionné. Mais je n’ai pas pu m’empêcher d’être retiré du moment par les petites faiblesses ici et là.

Les loups-garous qui vous rongent les doigts – bien qu’ils ressemblent un peu à votre père s’essuyant après une baignade : humides et sans chaussettes – sont convenablement dégoûtants et effrayants, mais il ne semble y avoir que trois modèles différents pour eux.

Ensuite, fouiller dans les ordures dans vos poches pour trouver la réponse ésotérique à n’importe quel casse-tête sur lequel vous avez été bloqué pendant les 20 dernières minutes n’est pas exactement une classe de maître en matière de signalisation.

Mais je pense que beaucoup de déceptions se résument au fait que Capcom essaie de capturer la foudre dans une bouteille trois fois maintenant, et la lueur commence à faiblir très légèrement. Oui, se faire poursuivre instantanément par des méchants emblématiques est cool, mais nous avons déjà vu l’IA du chasseur de Mommytrescu – ce n’est tout simplement pas aussi étonnamment original une troisième fois.

La leçon ici est : attendez-vous à la perfection et vous serez toujours déçu – même par quelque chose de beau.

Cependant, si vous n’avez pas joué au remake de Resident Evil 2 et que vous pouvez entrer dans Village frais, je suis tellement jaloux de vous.

L’Ascension

Si The Ascent était un film, il serait sorti en 1988, avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par Paul Verhoeven, et aurait été interdit en Australie pour violence extrême.

L’un des jeux les plus beaux de ce terme, et un jeu qui cloue absolument l’ambiance cyberpunk qui est si « in » en ce moment, il est étonnant que ce RPG relativement vaste avec une ville pleine de quêtes secondaires et d’objets de collection ait été développé par un équipe de base de seulement 12 personnes.

Forza Horizon 5

Une fois toutes les deux consoles, la magie opère.

La plupart du temps, les jeux de course sont traités comme une niche dans une niche – considérés pour une raison quelconque comme trop techniques pour consacrer du temps à l’apprentissage, comme si savoir quand appuyer sur un frein était moins valable que quand bloquer avec une épée ou moment de l’activation d’une capacité.

Peut-être que le fantasme est tout simplement moins attrayant lorsque la conduite est quelque chose que beaucoup de gens font dans une certaine mesure tous les jours. Mais de temps en temps, un jeu de course grand public atteint le point idéal, offrant une accessibilité, un défi fascinant et un collect-a-thon plus gourmand qui prend vraiment les joueurs par la peau du cou.

Beaucoup de gens disent : « Je ne joue pas à des jeux de course. Mais mentionnez Burnout Paradise à ces mêmes personnes, ou Need For Speed ​​Underground 2 à ceux qui sont un peu plus âgés, et ils ronronneront comme le moteur au ralenti d’une Ferrari à quel point ils l’ont tellement aimé.

Forza Horizon 5 a le potentiel d’être ce jeu de course grand public pour une toute nouvelle génération de joueurs.

De plus, le montage radio de Bring Me the Horizon’s Teardrops est l’une des choses les plus drôles que j’ai entendues cette année : « TOUT EST…. MERDE !!!!”