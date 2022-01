Best of CES 2022 Awards : le meilleur des meilleurs produits

Jonathan Feist / Autorité Android

Les prix Best of CES d’Android Authority récompensent les nouveaux produits les plus excitants de la mer d’annonces du plus grand salon professionnel au monde. Des produits allant de vraiment innovants à complètement bizarres, nous mettons en évidence le meilleur du CES 2022.

Téléphones et appareils portables

Meilleur téléphone : Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE poursuit la tradition récente du mantra Fan Edition de Samsung : proposer une version plus abordable de sa gamme de produits haut de gamme sur le marché. Avec le lancement du Galaxy S22 qui approche à grands pas, le S21 FE sera bientôt éclipsé en termes d’attention des fans, mais il continuera d’être un favori pendant un certain temps pour sa fiche technique et son ensemble de fonctionnalités relativement abordables.

Meilleur téléphone abordable : Nokia G400

Le Nokia G400 offre une expérience 5G inférieure à 6 GHz d’entrée de gamme sans se ruiner. La promesse ne s’arrête cependant pas à la 5G. Le G400 contient une énorme batterie de 5 000 mAh, un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’écran et la prise en charge des opérateurs de toutes les majors américaines.

En rapport: Les meilleurs téléphones annoncés au CES 2022

Meilleur accessoire mobile : sac à dos Targus Cypress Hero EcoSmart

En quoi un sac à dos est-il un accessoire mobile me demanderez-vous ? Le sac à dos Targus Cypress Hero EcoSmart intègre la technologie Find My d’Apple. Cela signifie que si vous perdez votre iPhone, vous pouvez appuyer sur un bouton du sac à dos pour faire sonner votre téléphone. Alternativement, si vous perdez votre sac à dos, vous pouvez également le localiser rapidement avec l’application Find My Tech. Le sac lui-même est également respectueux de l’environnement, composé de 26 bouteilles en plastique recyclées.

Meilleur portable : Garmin Venu 2 Plus

Le Garmin Venu 2 Plus reprend tous les meilleurs éléments du Venu 2 d’origine et ajoute la prise en charge des appels et des assistants vocaux. La meilleure partie est que le Venu 2 Plus est indépendant de l’assistant vocal, fonctionnant de manière transparente avec Siri, Bixby ou Google Assistant via la connexion Bluetooth de votre téléphone. Avec ces ajouts, Garmin fait sa première véritable incursion dans le véritable territoire de la montre intelligente et c’est un excellent premier coup au bâton.

Meilleure innovation portable : MindMics

MindMics est une idée assez révolutionnaire : en utilisant l’hémodynographie infrasonique, MindMics peut enregistrer passivement des mesures corporelles très sensibles chaque fois que vous insérez vos écouteurs. La technologie est si sensible qu’elle peut entendre les valves individuelles s’ouvrir et se fermer dans votre cœur tout en suivant la fréquence respiratoire et les niveaux de stress . Conçu pour augmenter votre équipement de suivi de fitness existant toute la journée, MindMics vous permettra d’enregistrer une couche supplémentaire de données de santé chaque fois que vous aurez vos écouteurs équipés de MindMics.

Voir également: Les meilleurs wearables du CES 2022

l’audio

Meilleurs écouteurs : JBL Quantum TWS

Les vrais écouteurs sans fil sont depuis longtemps à la traîne des besoins des joueurs. Jusqu’à l’arrivée du JBL Quantum TWS. Le Quantum TWS comprend un dongle USB pour atténuer la latence, amenant enfin la véritable expérience sans fil au niveau des attentes des joueurs.

Meilleur casque de jeu : HyperX Cloud Alpha Wireless

Meilleure barre de son : TCL Alto 9

Les barres de son TCL Alto 9 offrent des fonctionnalités haut de gamme à un prix bien plus abordable que la plupart des concurrents. Avec la prise en charge de Dolby Atmos et du son surround 7.1.4, la série de barres de son Alto 9 comprend également la technologie RayDanz de TCL pour augmenter la taille du « sweet spot » devant la barre de son.

Meilleure innovation audio : Roland AeroCaster

Le Roland AeroCaster est parfait pour tous ceux qui se sont retrouvés à faire plus de choses devant la caméra pendant le verrouillage qui nécessitent plusieurs angles de caméra. Que vous enregistriez des présentations vidéo hébergées pour le travail, créiez des didacticiels en direct pour les étudiants, que vous lanciez votre podcast ou que vous développiez simplement vos compétences en vidéographie, l’AeroCaster vous permet d’enregistrer et de mixer plusieurs flux vidéo et audio pour smartphone de manière très simple et abordable. paquet.

Ordinateurs portables

Meilleur ordinateur portable : Dell XPS 13 Plus

L’excellente gamme XPS de Dell s’est encore améliorée avec le XPS 13 Plus. Adoptant le silicium Intel de 12e génération et jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5, le XPS 13 Plus étend également le clavier d’un bord à l’autre avec des touches plus grandes. Pour les envieux de la TouchBar d’Apple, le XPS 13 Plus ajoute une rangée de fonctions capacitives de type barre tactile et un nouveau trackpad en verre sophistiqué.

Meilleur ordinateur portable de jeu : Alienware X14

L’Alienware X14 est l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin du marché. C’est génial si la portabilité est aussi importante pour vous que les performances de jeu. Le X14 est également le seul ordinateur portable de jeu de cette taille à prendre en charge à la fois les technologies G-Sync et Advanced Optimus de Nvidia. À environ quatre livres et 1 799 $, le X14 est peut-être léger, mais ce n’est pas bon marché. Néanmoins, une machine haute performance dans un facteur de forme comme celui-ci trouvera certainement des fans.

Suivant: Les meilleurs ordinateurs portables du CES 2022

Meilleur Chromebook : Asus Chromebook Flip CX5

L’Asus Chromebook Flip CX5 apporte des spécifications de qualité Windows au paysage Chrome OS avec des processeurs Intel jusqu’à 12e génération. C’est également un ordinateur portable super durable avec la certification MIL-STD 810H, il devrait donc pouvoir tenir la distance, peu importe le traitement ou les exigences physiques que vous lui imposez.

Meilleur 2-en-1 : Lenovo Yoga 9i

Le Yoga 9i mis à jour de Lenovo était notre 2-en-1 préféré au CES 2022. Alors que la plupart des autres fabricants d’ordinateurs portables cherchent à supprimer des éléments, Lenovo ramène un classique : les touches de raccourci physiques. Qu’il s’agisse de basculer entre les modes clair et sombre, de parcourir les profils de performances et audio, ou de basculer sur le flou d’arrière-plan dans les appels vidéo, ces boutons offrent une tonne de commodité pour les paramètres de menu couramment utilisés.

Meilleure innovation pour ordinateur portable : Asus Zenbook Fold 17

Au CES 2022, Asus attirait tous les regards avec le Zenbook Fold 17. Alors que nous avons déjà vu des ordinateurs portables pliables via le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, le Zenbook Fold 17 augmente la mise et la taille de l’écran. Le Fold 17 a de nombreuses options : mode tablette 17,3 pouces ; écran pleine taille avec clavier externe ; ou un écran partiellement plié avec le clavier attaché pour une expérience plus compacte semblable à celle d’un netbook. Si les ordinateurs portables pliables sont là pour rester, voici à quoi ils devraient ressembler.

Téléviseurs et moniteurs

Meilleur téléviseur : Sony A95K QD-OLED

Le Sony Master Series A95K est disponible dans les tailles 55 et 65 pouces et coche pratiquement tout ce que vous pourriez souhaiter dans un téléviseur. L’A95K est un téléviseur OLED HDR 4K 120 Hz avec Google TV intégré et diffusion native Apple AirPlay 2. Son panneau QD-OLED combine la qualité de l’OLED avec l’avantage des LED à points quantiques.

Meilleur téléviseur 8K : Samsung Neo QLED QN900B

Si 8K est plus votre style, le Samsung Neo QLED QN900B est notre choix. Avec le processeur Neo Quantum de Samsung à bord, le QN900B offre une meilleure cartographie du contraste et est capable de mieux séparer les objets de premier plan et d’arrière-plan.

Lire la suite: Les meilleurs téléviseurs et moniteurs du CES 2022

Meilleure innovation TV : Skyworth W82

Si vous ne pouvez pas choisir entre un téléviseur OLED 4K à écran plat traditionnel et une option incurvée pour les jeux, le Skyworth W82 est les deux. D’un simple clic sur un bouton de la télécommande, le panneau 120 Hz peut être incurvé pour répondre à vos besoins. Qui a dit qu’on ne pouvait pas tout avoir ?

Meilleur moniteur : Samsung Odyssey Neo G8

Notre moniteur préféré du CES était également notre moniteur de jeu préféré : le Samsung Odyssey Neo G8. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une luminosité maximale de 2 000 nits, le G8 possède toutes les caractéristiques exigeantes des joueurs. Son panneau OLED 4K incurvé est tranchant et servira aussi bien aux joueurs qu’aux gens ordinaires.

Meilleure innovation de moniteur : Samsung Odyssey Ark

L’Odyssey Ark de Samsung était le moniteur le plus futuriste que nous ayons vu au CES 2022. Le panneau OLED incurvé de 55 pouces est, naturellement, idéal pour les jeux, mais il peut également être pivoté à 90 degrés pour qu’il se courbe au-dessus de votre tête. Qu’est-ce qui serait génial pour… le binging extrême de TikTok ? Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, mais quoi que vous ayez à faire, l’Arche peut probablement s’y adapter via la fonction Multi View de Samsung.

Maison intelligente

Meilleur produit pour la maison intelligente : Eufy Security Video Doorbell Dual

Les caméras de sécurité sont une catégorie de produits assez bien préparée à ce stade, mais il y a toujours de la place pour l’innovation. La nouvelle sonnette vidéo double d’Eufy s’attaque au double problème de la sécurité à domicile et du piratage de porche dans une seule caméra pratique. Le Dual a une caméra principale pointée vers l’extérieur pour garder un œil sur les visiteurs bienvenus et indésirables. Mais il a également un deuxième pointé vers le bas pour surveiller les colis laissés sur (ou ramassés) votre porche.

Meilleur produit de santé intelligent : la balance intelligente Withings Body Scan

Withings a présenté une nouvelle balance intelligente avec des poignées rétractables intégrées au CES. Les poignées lui permettent d’enregistrer tout un tas de choses soignées au-delà de votre poids. De la mesure de l’activité nerveuse et de l’enregistrement des statistiques ECG à l’analyse de la composition corporelle, la balance intelligente Withings Body Scan fournit une évaluation unique de la condition physique à la maison.

En rapport: Les meilleurs produits pour la maison intelligente du CES 2022

Meilleur aspirateur robot : Ecovacs Deebot X1 Omni

Les robots aspirateurs et serpillières sont entrés dans la prochaine phase de leur évolution. Bien que les quais à vidange automatique soient des accessoires assez courants à l’extrémité supérieure, ils nécessitent toujours une interaction manuelle pour le nettoyage. La prochaine génération de station d’accueil à vidange automatique, comme celle incluse avec l’Ecovacs Deebot X1 Omni, remplira le réservoir d’eau de votre robot aspirateur et nettoiera son chiffon en même temps que le vidage de la poubelle.

Meilleure innovation pour la maison intelligente : outils de développement de matière pour Amazon Alexa

La matière, la seule norme de maison intelligente qui les régit tous, n’est pas nouvelle. Mais au CES 2022, il a fait un pas de géant avec Amazon annonçant la sortie d’outils de développement pour le protocole. À l’aide de ces outils, Matter peut faire d’Alexa (ou de toute autre plate-forme de maison intelligente) l’administrateur de votre maison. Cela vous permettra d’unifier divers appareils intelligents sous une même norme et de les contrôler tous avec l’assistant de votre choix.

Automobile

Meilleure voiture : Mercedes-Benz Vision EQXX

L’autonomie est l’une des plus grandes plaintes concernant les véhicules électriques après les problèmes de charge. La solution évidente – simplement y mettre une batterie plus grosse – n’est pas une solution très évolutive. Une meilleure efficacité énergétique est une bien meilleure solution. Le Mercedes-Benz EQXX place la barre très haut avec une autonomie de 650 milles ou de 1 000 kilomètres. C’est plus de 50 % de mieux que la meilleure autonomie actuelle sur un VE.

Meilleure innovation automobile : BMW iX Flow

L’iX Flow est comme une peau de caméléon à encre électronique pour votre voiture. Sans doute un « travail de peinture », l’iX Flow est une couche électrophorétique sur les panneaux de la voiture qui lui permet de changer de couleur. L’effet est vraiment fascinant même s’il est actuellement limité au noir, au blanc et aux niveaux de gris. Il a l’air extrêmement cool en action et nous avons hâte de voir une version en couleur.

Vérifier: Les meilleures voitures et concepts au CES 2022

Meilleur concept automobile : LG Omnipod

LG décrit l’Omnipod comme une extension sur la route de votre espace de vie. Il offre tout le confort que vous pouvez attendre de votre appartement ou de votre cabine de première classe. L’Omnipod autonome est capable d’adapter son intérieur tout au long de la journée. Cela peut être un bureau à un moment et un cinéma à l’autre. LG dit que cela brouille la distinction entre la maison et la voiture. Si vous pensez que vous pourriez finir par vivre dans votre voiture à un moment donné dans le futur, c’est la façon de le faire.

Meilleur accessoire automobile : Nextbase iQ

Comme une caméra de sécurité domestique pour votre voiture, la Nextbase iQ est une dashcam alimentée par l’IA. C’est la première dashcam toujours connectée utilisant une connexion 4G LTE et Wi-Fi. Si vous êtes impliqué dans un accident, le Nextbase iQ peut avertir automatiquement les services d’urgence. Il peut partager à la fois votre emplacement et des informations médicales critiques comme votre groupe sanguin. Vous pouvez également vous enregistrer à distance sur votre voiture. Ou si vous vous trouvez dans une situation difficile, activez vocalement un mode qui diffuse instantanément des images en direct dans le cloud.

commentaires