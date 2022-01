Best Of Top Of The Pops: 20 Performances Classiques

L’émission pop la plus ancienne et la plus appréciée de Grande-Bretagne, Top Of The Pops, s’est déroulée de 1964 à 2006 et a réuni les familles du pays autour de leurs téléviseurs. Papa serait invariablement confus à propos de tout à l’écran, tandis que les enfants se sont précipités pour terminer leurs devoirs un jeudi – plus tard, vendredi – soir, avant de s’asseoir devant la boîte, transpercés par des générations d’idoles changeantes.

Comme il s’agissait d’une émission de classement, Top Of The Pops a offert un baromètre fiable des goûts musicaux dominants et a fait des musiciens et des DJ des stars. Et puis il y avait les danseurs : tout le monde se souvient de Pan’s People et Legs & Co, mais Go-Jos et Ruby Flipper ? Qui savait? Le spectacle a évolué avec le temps, comment ne le pourrait-il pas ? – avec des présentateurs de renom et un thème musical toujours plus groovy, bien que la version CCS de « Whole Lotta Love » de Led Zeppelin ait posé le meilleur marqueur.

Beaucoup manqué mais probablement impossible à faire revivre, Top Of The Pops était une chronique de quatre décennies. Nous avons trié sur le volet quelques moments de choix pour vous faire revivre cet âge d’or d’où résonnait la phrase immortelle : « C’est le n°1 ! C’est le top des pops.

Les Stones étaient le premier acte de la série, chantant leur reprise de Les Beatles‘ « Je veux être ton homme. » Mais, comme tant d’anciennes émissions de la BBC, cela a été perdu à jamais. Cependant, nous avons cette fantastique performance de 1965, avec le boutonné Ben Sherman de Mick Jagger, les lunettes de soleil de Bill Wyman, le dulcimer de Brian Jones… et George Best dans le public ajoutant à la montée d’adrénaline.

Manfred Mann – Le puissant Quinn

Le Mann vintage de l’époque Mike d’Abo (avec Klaus Voormann à la flûte) est une merveille. C’est aussi la première fois que le commun des mortels entend ce qui était alors un morceau inédit des enregistrements « Basement Tapes » de Bob Dylan. Les Manfred étaient réputés pour couvrir Dylan et c’est l’un de leurs meilleurs efforts. Vous ne verrez rien d’autre de ce genre.

The Move – Pompiers

Rappelez-vous cette balle brillante de Brumbeat avec Roy Wood dans son faste vêtu de sa tenue de croisé et Carl Wayne ajoutant la menace de son portier de boîte de nuit. Trevor Burton et Ace Kefford ne doivent pas être dérangés non plus.

Vous ne pouvez pas voir les Beatles sur Top Of The Pops (le Beeb a effacé les cassettes !) Ici, vous obtenez Yoko Ono en mode performance artistique et une performance pleine d’intégrité. Brille, Johnny.

David Bowie – Starman

Il a dû téléphoner à quelqu’un, alors il s’en est pris à vous. C’est là que David Bowie – dans le rôle de Ziggy Stardust – a fait irruption dans nos salons avec ce que beaucoup considèrent comme le moment phare de la série. La façon dont il entoure son bras de Mick Ronson… Sa grâce animale… Et puis la chanson elle-même… C’est l’étoffe de la légende.

The Sweet – Block Buster!

Injustement tourné en dérision, l’image ridiculement glamour du constructeur de camp de The Sweet fait de cette performance une époque. Cela a également aidé la chanson à garder « The Jean Genie » de Bowie hors de la première place, bien que les deux choons aient une dette envers la prise de position des Yardbirds. Bo Diddley‘s « Je suis un homme. » Les riffs et les poses sont ridicules (le bassiste Steve Priest portait un uniforme allemand de la Première Guerre mondiale), mais pour une pop commerciale à haute énergie, il ne peut pas être blâmé. Est-ce que quelqu’un connaît le chemin? Probablement pas.

Pure rébellion adolescente. Mary Whitehouse, militante de la majorité morale, a tenté de faire interdire la chanson et les enseignants ont pleuré pendant que Noel Edmonds la déclarait « peu orthodoxe » et « controversée ». Hé, c’est exactement ce que les enfants voulaient à l’heure du thé en 1972. Aucune de tes fameuses ordures d’école ici.

Slade – Mama Weer All Crazee Now

Un smash automnal 1972 des meilleurs voyous glam de Wolver’ampton. Le tuyau de poêle en miroir de Noddy Holder, le bassiste Jim Lea portant le manteau de sa petite amie et la magnificence à couper le souffle du refrain ont porté cette épopée au sommet. Découvrez l’intro fruitée de Tony Blackburn, parfaitement raillée quelques années plus tard par Smashie And Nicey dans l’émission télévisée de Harry Enfield.

Un avant-goût de Quadrophenia – et c’est incendiaire. Keith Moon est un blotto complètement maniaque (il a saccagé la salle verte après ça), Pete Townshend démoli la scène (le groupe a été condamné à une amende pour cela) et The ‘Oo a bouleversé l’esprit collectif du public. Je doute que vous vous en sortiriez avec ces paroles à 19h15 maintenant, cependant !

Scott et le single de retour des garçons de 1975 était une version du classique weepy de Tom Rush, et ils lui donnent le traitement country-with-a-twist complet. C’est un moment de calme dans un spectacle par ailleurs hyperactif. Et ces voix sont sublimes.

Grande chance de voir Rod chanter cela avec ses anciens Faces, même s’ils n’ont pas tous joué sur le disque (mais John Peel n’a pas non plus joué de mandoline dessus). C’était l’époque où l’envoi de la routine TOTP était activement encouragé – ce n’est que de la musique pop, n’est-ce pas ? Magie post-mod.

The Clash – Voleur de banque

Joe Strummer et al. a refusé de rendre hommage à la série, mais TOTP les a quand même jouées. Cette interprétation hilarante (vraisemblablement intentionnelle) de Legs & Co entre dans l’histoire pour sa folie époustouflante. Le Clash a dû être ravi.

La deuxième vague de l’invasion de Liverpool a vu ces vilains Frankies ramener un élément de menace dans le salon de devant. Les accents homoérotiques ont changé la culotte de tante, mais les enfants ont adoré.

The Smiths – Cet homme charmant

Un autre feu éclair est allumé alors que l’homme le plus misérable de Manchester apporte ses glaïeuls et sa douille spectaculaire à la fête. Même s’ils n’avaient pas de point à porter, ils avaient Jonny Marr à la guitare et une triste histoire d’un garçon de location pour démarrer. Entrer!

Happy Mondays – Marchez sur

Tu tords mon melon, mec. La danse simienne Manc de Bez et la prestation prête pour le grondement de Shaun Ryder nous ont plongés dans les années 90. Paul McCartney a déclaré que Madchester lui rappelait les Beatles dans leur phase « Strawberry Fields Forever ». Ces fous du Nord l’ont bien cloué.

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Un pour tous les amateurs de déodorants. Kurt Cobain et ses joyeux compagnons mâchent – ​​et saccagent – ​​le paysage à la mode, tout en éblouissant les censeurs avec la demande d’ouverture retravaillée de « faire le plein de drogue et de tuer vos amis ». Refroidissement.

Flou – Parklife

Phil Daniels ajoute une certaine authenticité de King’s Cross à ce faux-cockney au plus fort de la bataille Blur vs Oasis pour la suprématie Britpop. C’est dit que Blur a gagné la bataille, mais Oasis a gagné la guerre (cliché poptastique #468)… Vraiment, pourtant, nous étions tous gagnants. Nous avons adoré un peu, mon vieux fou.

Oasis – Roulez avec elle

Présenté par Robbie Williams, voici « le groupe du peuple » qui subvertit TOTP en faisant semblant de chanter le rôle principal de Noel Gallagher tandis que le frère Liam prend les devants. Tant pis pour mimer.

Pulpe – Gens du commun

Enfant des années 70, Jarvis Cocker a compris la signification du TOTP et savait aussi le manipuler – d’où le go-go dancer dans le caddie géant. Cette chanson a lancé le mouvement Pulp, et elle envoie toujours un picotement.

Leur première apparition lance Girl Power. Un antidote rafraîchissant à la britpop laddish et une renaissance de la pop moderne en 1996, des cinq filles qui ont secoué le monde et nous ont appris à zigzaguer.