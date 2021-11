Best Western RPG – les 10 meilleurs jeux de rôle jamais créés, classés

Quels sont les meilleurs RPG : des jeux qui ont défini des générations, changé les règles et sont restés dans la mémoire longtemps après que nous les ayons terminés ? Les jeux de rôle sont parmi les jeux vidéo les plus grands et les plus profonds du marché, il y en a beaucoup, et beaucoup d’entre eux sont extrêmement bons. Cela fait du choix des 10 meilleurs jamais réalisés une tâche monumentale, mais par Dieu, nous allons essayer.

La seule règle que nous avons établie est que nous ne pouvons pas choisir plusieurs jeux de la même série. Si votre RPG préféré n’est pas là, supposez simplement que l’autre jeu de la même série le remplace. Nous ne jugeons pas non plus ces jeux en fonction de nos propres préférences personnelles – il y a un peu de cela, mais nous examinons également leur impact culturel plus large et leur consensus général. Alors attachez-vous et venez avec nous pendant que nous jetons un coup d’œil à la 10 meilleurs RPG de tous les temps.

Il n’y a pas d’autre RPG où vous pouvez, par votre propre choix, avoir d’autres personnages qui vous appellent « Arseface », et c’est magnifique. En fait, cela seul devrait être une raison suffisante pour figurer sur cette liste, mais Fable ne se limite pas à des noms idiots. Même maintenant, il ne ressemble à aucun autre RPG. Bien sûr, vous pouvez choisir d’être un héros ou vous pouvez être comiquement mauvais, mais en dehors des choix moraux binaires, c’est autant un simulateur de vie qu’un RPG, vous permettant d’acheter des propriétés et de vous marier entre toutes vos aventures. Votre personnage vieillit même et porte les cicatrices de tous vos combats sur son corps. Les gens disent que les cicatrices forgent le caractère, et dans Fable, c’est en fait le cas. Le développeur d’origine Lionhead Studios a peut-être disparu, mais nous avons hâte de voir ce que le développeur de Forza Horizon Playground Games fera avec la série à l’avenir.

Là où la plupart des RPG de haut en bas sont sombres et sérieux, Divinity: Original Sin 2 est parfois très drôle. Vous ne savez jamais quelle bizarrerie vous attend parce que c’est tellement imprévisible. Il en va de même pour le jeu d’instant en instant. C’est un jeu qui récompense l’expérimentation. Doté d’un système de combat au tour par tour, vous êtes libre d’utiliser l’environnement à votre avantage. Par exemple, vous pouvez évoquer de la pluie avant d’apporter une tempête pour choquer toute personne assez stupide pour se tenir dans une flaque d’eau – alliés inclus. Ajoutez une coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs et vous obtenez un RPG rejouable à l’infini, et pas seulement grâce aux options de conversation. Le maquillage de fête est vraiment important ici et vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Il est profond et large – aussi proche que possible de Dungeons & Dragons sous forme de jeu vidéo – au point où vous pouvez même jouer au jeu tout en affrontant vos propres alliés.

Tout le monde ne veut pas regarder un RPG isométrique, où vous créez la plupart des graphismes dans votre tête, pendant 120 heures. Vous n’êtes peut-être pas d’humeur à lire des milliers de mots descriptifs et de dialogues entre de fausses personnes. Édition améliorée ou non, Baldur’s Gate II: Shadows of Amn comporte un élément de poids qui gardera certaines personnes à distance. Et pourtant, le voici, 20 ans après sa sortie, toujours présent dans toutes les meilleures listes de RPG. Parce que bien que les CPRG isométriques aient connu une renaissance à la suite des redémarrages de la franchise Kickstarted et des suites spirituelles, ils ne se sont jamais améliorés en matière d’invention, d’émotion ou d’exposition. Jon Irenicus est un demi-dieu arrogant pour les âges, les acolytes de Minsk et Boo dont vous pouvez encore vous rappeler les aboiements deux décennies plus tard. Ses quêtes vous emmènent de cirques illusoires aux prisons en passant par les chasses aux épées sensibles. Tout ce qu’il demande en retour, c’est que vous fassiez un peu de lecture.

Il y a une place dans nos cœurs pour Fallout: New Vegas, qui est meilleur à certains égards que Fallout 3, mais ce jeu marchait pour que New Vegas puisse fonctionner. Sans Fallout 3, qui a réinventé une série de RPG classique en tant qu’hybride de simulation immersive, nous n’aurions même jamais pris une balle en dehors de ce saloon. Bien sûr, l’histoire principale est un peu bidon – « oui, papa, nous t’aiderons à remettre l’eau quand nous aurons fini de cultiver des griffes de la mort » – mais son monde est si riche, tentaculaire et plein de surprises que vous n’avez jamais vraiment finir de jouer. Vous venez d’arrêter. Fallout 3 a détruit le livre de règles du RPG, vous permettant d’explorer son monde à hauteur des yeux et de sentir l’eau de toilette irradiée.

Puisque nous parlons déjà des jeux qui ont déchiré le livre de règles, passons au papa de tous. Deus Ex est un chef-d’œuvre de genre qui mélange des éléments de furtivité, d’action et de RPG. En soi, aucune de ces pièces n’est exceptionnelle, mais ensemble, elles créent quelque chose de spécial. Deus Ex est maladroit et obtus selon les normes modernes, mais il fait confiance au joueur pour être intelligent. Que vous découvriez que votre pilote est un imposteur parce que vous trouvez un corps caché sur l’héliport ou que vous contourniez un système d’alarme en empilant des cartons avant de sauter par-dessus une clôture, Deus Ex vous donne des problèmes et toutes les chances de les résoudre dans votre votre propre chemin – la seule vraie limite est votre propre imagination.

Objectivement le meilleur jeu Dragon Age, Origins nous a présenté un monde fantastique avec des dragons, des nains, des elfes et des orcs sous un autre nom, mais d’une manière ou d’une autre, cela ne semblait pas dérivé. Si vous pensez que les autres jeux de la série sont meilleurs, c’est bien, mais Origins a jeté les bases tout en nous donnant certains des meilleurs personnages et décisions morales de toute la série. Il se ramifie également plus que les autres jeux Dragon Age et il semble que chaque décision que vous prenez a un impact sur la finale. De qui vous recrutez dans votre armée à l’histoire d’origine que vous choisissez au début, il s’agit d’un RPG qui fait le choix et les conséquences.

Le meilleur jeu Star Wars est également l’un des meilleurs RPG de tous les temps. Le combat est peut-être maladroit aujourd’hui, mais la distribution des personnages, les lieux que vous visitez et les rebondissements de l’histoire en font un classique à la hauteur du nom de Star Wars. Knights of the Old Republic fait un travail incroyable en s’appuyant sur l’univers de George Lucas de manière surprenante et rafraîchissante, et c’est aussi le seul jeu Star Wars qui dépeint correctement l’attrait du côté obscur. C’est l’un de ces rares RPG qu’il faut terminer deux fois pour en profiter pleinement. Pas étonnant que nous ayons un remake.

En parlant de remakes, voici un jeu qui a été tellement reconditionné et revendu qu’il est devenu un mème. Mais il y a une raison derrière l’endurance de Skyrim – c’est un jeu auquel les gens jouent depuis dix ans et pourtant ils n’ont toujours pas vu tout ce qu’il a à offrir. C’est comme jouer à de nombreux types de RPG différents, des manigances furtives de la guilde des voleurs aux aventures obscures des mages. Chaque fois que vous en avez marre de jouer à sens unique, vous êtes libre de le changer et de vivre le jeu comme un autre type de héros ou de méchant. Skyrim offre une liberté presque illimitée dans un monde rempli de secrets apparemment sans fin.

Nous pourrions nous asseoir et débattre toute la journée pour savoir quel jeu Mass Effect est le meilleur (c’est Mass Effect 2), mais ce serait hors de propos. Si vous n’aviez pas envie de tricher, nous mettrons Mass Effect: Legendary Edition ici car il contient les trois jeux. Mass Effect est une série incroyable et vous devez toutes les jouer, mais la première suite a tout fait correctement. Non seulement cela a-t-il amélioré la qualité globale – en particulier les valeurs de combat et de production – à des normes bien plus élevées que le jeu original, mais cela nous a également présenté les meilleurs personnages de la série. Une fois que nous avons appris à les aimer, cela nous a demandé de risquer leur vie dans une mission audacieuse. C’est un jeu sur la création de liens dans une histoire avec de vrais enjeux. Mass Effect 2 a en quelque sorte rendu une aventure à l’échelle de la galaxie personnelle et intime.

The Witcher 2 était un bon RPG – bon, même – mais personne n’aurait pu deviner que c’est ce que CD Projekt Red ferait ensuite. Le monde ouvert de The Witcher 3 se sent habité, aussi altéré que les visages escarpés et grêlés de ses PNJ fatigués du monde. L’histoire principale est centrée sur la menace de la fin du monde de Wild Hunt – un groupe extradimensionnel de cavaliers fantomatiques – mais la magie de The Witcher 3 peut être trouvée dans ses moments les plus humains, de l’histoire ancrée et graveleuse du Bloody Baron à un moment des liens familiaux dans le donjon des sorceleurs de Kaer Morhen. Geralt est peut-être l’une des seules personnes au monde à se rendre compte que ce sont les humains qui sont les vrais monstres, mais c’est un message que le jeu renforce constamment, pour renverser à nouveau le script avec ses deux brillantes extensions – des extensions qui sont sans doute meilleures que la principale. jeu lui-même.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

