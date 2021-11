Déplacez-vous sur Avengers: Endgame, car Lizzo et bts enfin se réunir à un Harry Styles concert est vraiment le crossover épique dont nous avions désespérément besoin.

Les amis, qui sont des admirateurs de longue date du travail des uns et des autres, se sont entendus comme de la dynamite alors qu’ils chantaient leur cœur sur une collection de tubes de Styles, y compris la ballade déchirante « Falling », lors du concert du chanteur pop au Forum à Inglewood, Californie . le vendredi 19 novembre.

En tant que membres du BTS J-Espoir, Jungkook, V et Jimin Assistée au spectacle, Lizzo a semblé particulièrement nouer des liens avec ces deux derniers chanteurs. Elle, V et Jimin ont passé la nuit à danser, à crier « What Makes You Beautiful » et à prendre des selfies. Ils ont également inventé un nouveau terme : VMINZZO, une combinaison de leurs trois noms mélangés.

« Moi et mes meilleures amies… » Lizzo a sous-titré une publication Instagram qui présentait d’adorables images des artistes posant ensemble et souriant pendant le concert.