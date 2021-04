BET Plus fixe la date de première du prochain film FAVORITE SON / WATCH Trailer ⋆ .

* Aujourd’hui, BET + a annoncé la date de première de sa prochaine adaptation livre-écran et de son film original, FILS PRÉFÉRÉ. Produit par la société de production Swirl Films, basée à Atlanta, FAVORITE SON sera présenté en première sur BET + Jeudi 6 mai.

FAVORITE SON est centré sur deux frères qui forment un groupe gospel et luttent pour trouver le juste équilibre entre vie, amour, foi et religion et s’inspire du roman du même nom de Tiffany L. Warren. Il étoiles Rotimi, Serayah, Jonathan McReynolds, Roger Mitchell, Anton Peeples, Keke Wyatt et plus.

SYNOPSIS: Les frères d’un groupe évangélique luttent pour trouver l’équilibre entre la vie, l’amour, la foi et la religion, alors qu’ils sont sous la stricte règle de leur père, un révérend méga-église. Inspiré du roman du même nom de Tiffany L. Warren.

RÉALISATEUR: Robin Givens

TÉLÉPLAY: Patricia Cuffie-Jones

PRODUCTEURS EXÉCUTIFS: Eric Tomosunas, Ron Robinson et Keith Neal pour Swirl Films, Devin Griffin et Maureen Guthman pour BET + et Rotimi

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: La jolie rappeuse Ricky Baby Blue partage une mise à jour après avoir été abattue pour une tentative de vol

JETER:

Jonathan McReynolds Rotimi Serayah Roger Mitchell Loren Lott Lisa Arrindell Anton Peeples Keke Wyatt Anthony Evans Jr. Walnette Santiago Tamika Scott Ace Tucker Diana Lovell Lorea Turner Amy Hui Robin Givens (également la réalisatrice)

source: Taja Slydell – BECK MEDIA & MARKETING