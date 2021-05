BET to Air Spécial en 3 parties pour l’anniversaire de la mort de George Floyd ⋆ .

* BET honorera le premier anniversaire de George Floyd’s mort avec un événement de trois nuits de nouvelles spéciales qui mettra en évidence l’impact de son cas sur la société américaine.

La série en 3 parties débutera le mardi 25 mai avec l’événement «Bars and Ballads for George Floyd» mettant en vedette Jon Batiste, Nas, ancien ambassadeur à l’ONU Andrew Young, chanteur et Anthony Hamilton, Leader des droits civiques et président de Colour of Change Rashad Robinson, acteur Michael K. Williams, rappeur Bun B, rappeur / activiste Trae tha vérité et d’autres, par TheWrap.

Voici plus de la sortie:

Cet événement sera suivi de deux soirées d’émissions de nouvelles animées par Soledad O’Brien. «Justice Now: Race & Reckoning» sera diffusé le mercredi 26 mai, suivi de «Justice Now: The Way Forward» le jeudi 27 mai. Parmi les invités à travers les deux nuits, le procureur général du Minnesota Keith Ellison; Le frère de Floyd, Philonise Floyd; le réalisateur et récent lauréat d’un Oscar Travon Free; et le journaliste du New York Times Nikole Hannah Jones.

Nous avons rapporté plus tôt, l’assassinat par la police de Floyd en mai dernier a déclenché des manifestations en cours et un jugement racial à travers les États-Unis et dans le monde. Ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable en avril de toutes les accusations liées à la mort de Floyd.

“Un homme est mort d’une manière qu’il n’aurait pas dû, et ce verdict ne le ramènera pas”, a déclaré Debra Lee, ancienne dirigeante de @BET, à propos du verdict de culpabilité dans le meurtre de George Floyd. Elle a parlé avec @dleonard de l’équité noire et de #RepairingAmerica ▶ ️ https://t.co/gmuXp4m9VK pic.twitter.com/48c32zIcD6 – GBH Forum Network (@GBHForumNetwork) 16 mai 2021

Chauvin a été accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour la mort, le 25 mai, de Floyd, un homme noir de 46 ans. L’ex-flic a également été accusé de meurtre au troisième degré après avoir été filmé en appuyant son genou sur le cou de Floyd pendant près de 10 minutes avant de mourir.

Un juge de district du comté de Hennepin a retardé jusqu’en mars 2022 le procès des trois anciens policiers de Minneapolis qui ont été accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et à homicide involontaire coupable lorsqu’ils ont aidé Chauvin à retenir Floyd.

Les trois hommes impliqués comprennent Thomas Lane, qui maintenait les jambes de Floyd, J. Alexander Kueng, qui s’est agenouillé sur le dos de Floyd, et Tou Thao, qui tenait les spectateurs à distance.

«Dans l’année qui a suivi la perte de George Floyd, nous avons tous été chargés d’examiner des vérités difficiles, tandis que les Floyds et de nombreuses autres familles noires ont enterré leurs proches. Ces temps difficiles poussent notre conscience collective à défier les inégalités sociétales et à lutter pour un avenir plus sûr », a déclaré le président de BET Scott Mills dit dans un communiqué. «Un an plus tard, chez BET, il est essentiel que nous nous joignions continuellement à l’effort d’honorer la vie de George Floyd et de bâtir le monde qu’il méritait. Créer du contenu pour le changement fait partie de notre contribution à l’effort de coopération que nous devons tous déployer dans la lutte pour la responsabilité, la justice et l’équité. »

«Alors que notre communauté exige des comptes à la suite des tragédies qui se produisent trop souvent, BET continuera notre couverture de première ligne qui met en lumière ceux qui sont en position d’influer sur le changement. Nous continuerons à utiliser notre plateforme de manière à ce qu’il soit clair: que même avec le temps, nous ne serons pas déplacés ni découragés. Nous continuerons notre action dans la lutte pour la justice sociale », Jeanine Liburd, A déclaré le responsable de l’impact social et de la communication de BET.

Chauvin devrait être condamné le 25 juin.