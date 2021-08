Bet365 Esports Review – Un guide des paris sportifs

Vous êtes-vous déjà demandé si les offres d’esports de bet365 étaient à la hauteur des attentes ? Découvrez-le à travers les informations ici.

Les offres esports de Bet365

D’emblée, je peux confirmer que bet365 propose d’excellentes offres qui peuvent actuellement être utilisées pour parier sur des compétitions d’esports. Tout commence avec le bonus de nouveau joueur, qui peut être utilisé pour parier sur l’esport. Et de nombreuses offres en cours peuvent également être utilisées pour l’esport, en particulier à l’occasion d’importantes compétitions d’esport ! Ainsi, que vous soyez un tout nouveau client de bet365 ou un client existant, il y a beaucoup de valeur à obtenir en termes de bonus.

Les meilleurs événements esports de bet365 sur lesquels parier

Maintenant que j’ai établi que vous pouvez facilement parier sur l’esport avec bet365, j’aimerais présenter certains des principaux événements. Avec bet365 ayant une couverture aussi étendue de cette forme de pari relativement nouvelle, comme vous vous en doutez, il y a beaucoup à faire attention. Cela implique des marchés de paris esports pour des ligues populaires impliquant Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, League of Legends et plusieurs autres. Notez que ce sont des ligues qui se déroulent tout au long de l’année, mais il y a aussi des compétitions majeures qu’il faut mentionner :

L’international

Il s’agit du plus grand événement de tout le calendrier des sports électroniques, et il se tient généralement à la fin du mois d’août de chaque année. Il s’agit en fait des championnats du monde de Dota 2, qui sont un événement distinct des ligues régulières impliquant ce jeu. Avec des prix en argent dépassant les 30 millions de dollars ces dernières années, c’est toujours un événement amusant, et bet365 augmente vraiment les bonus à cette période de l’année aussi.

La coupe du monde de Fortnite

Comme vous l’avez peut-être deviné d’après le titre, cet événement permet aux meilleurs joueurs de Fortnite de se réunir pour se battre pour la plus grande couronne de tous. Habituellement, cet événement a lieu en juillet et se déroule dans la ville qui ne dort jamais – New York. Tout comme The International, le prix en argent ici peut dépasser 30 millions de dollars, et le gagnant individuel peut repartir avec 3 millions de dollars.

Intel Extreme Masters

Contrairement aux deux compétitions précédentes, l’Intel Extreme Masters ne se concentre pas uniquement sur un événement. Au lieu de cela, celui-ci consiste en des concours de haut niveau pour certains des plus grands esports au monde, à savoir Fortnite, Dota 2 et Counter-Strike : Global Offensive. Le prix en argent se chiffre encore en millions pour celui-ci, et l’événement a généralement lieu en février de chaque année.

Diffusion en direct pour les événements esports de bet365

Bet365 offre une multitude d’opportunités de streaming pour les sports électroniques, non seulement pour les ligues régulières, mais aussi pour les compétitions plus importantes. Le hic, c’est que vous devez avoir fait un pari au cours des dernières 24 heures, ou vous devez maintenir un compte approvisionné. La bonne nouvelle est que si vous êtes un parieur régulier, que ce soit sur l’esport ou autre chose, vous remplirez probablement ces conditions. Et pour ajouter à cela, vous pouvez profiter de la diffusion en direct d’esports via les plates-formes de bureau ou mobiles. Étant donné que les compétitions d’esports ne sont pas aussi restreintes en termes de droits de visionnage, ce qui est assez différent des sports comme le football ou le basket-ball, bet365 a également la possibilité de diffuser une tonne d’événements.

Pour être précis, vous pourrez regarder des ligues telles que League of Legends, ESL Pro League, Alpha Pro League et bien d’autres. En ce qui concerne les événements phares absolus comme The International et The Fortnite World Cup, vous pouvez également les regarder ! C’est vraiment l’une des meilleures couvertures de streaming en direct que j’ai vues pour l’esport, et la qualité des flux est excellente.

Cotes des paris esports Bet365

Afin de vraiment évaluer la qualité des offres d’un bookmaker pour n’importe quel sport, vous devez prendre en compte les cotes. Bien sûr, j’ai étudié cela assez intensément avec bet365, et j’ai réalisé qu’ils offrent régulièrement des cotes plus élevées que les autres concurrents. Cela signifie qu’au fur et à mesure que vous parvenez à faire un pari gagnant pour n’importe quel marché de l’esport, les retours que vous obtiendrez seront plus élevés que si vous aviez placé le même pari ailleurs. Je ne peux pas garantir que ce sera le cas pour chaque marché, mais je peux vous assurer que cela est vrai pour la plupart des marchés.

J’ai également remarqué que lorsque les événements les plus importants se déroulent, la distance entre les cotes moyennes et les cotes de bet365 devient beaucoup plus grande – de manière positive. Par conséquent, lorsque vous placez des paris sur des événements de grande envergure, vous pouvez vous attendre à des cotes plus compétitives que si vous pariez uniquement sur les ligues de la saison régulière, en soi. Une autre considération importante est que bet365 pompe parfois des marchés appelés « marchés améliorés ».

C’est là que les cotes ont été vraiment améliorées, bien qu’elles ne soient pas toujours pour les marchés monétaires traditionnels. Au lieu de cela, ceux-ci ont tendance à être réservés aux marchés les plus spéculatifs. Mais si vous optez pour eux, il y a beaucoup à gagner.

Conseils de paris sportifs sur Bet365

Malheureusement, bet365 n’a pas de section de conseils de paris pour les esports. En fait, ce bookmaker n’a pas de section de conseils pour aucun sport ! C’est quelque peu décevant, mais encore une fois, tous les bookmakers n’ont pas cette fonctionnalité largement disponible. Cela dit, il est encore relativement facile de faire vos propres recherches sur les paris esports en dehors du site bet365, car il existe de nos jours de nombreux sites Web qui fournissent des conseils gratuits sur les paris esports. Et une autre chose à considérer est que lorsque vous trouvez des pourboires, ceux-ci peuvent souvent influencer vos décisions d’une manière quelque peu négative – tout dépend de qui a fourni les pourboires.

Donc, puisque bet365 ne semble pas avoir cette fonctionnalité en action, j’aimerais vous donner quelques recommandations pour tirer le meilleur parti de votre expérience de paris sportifs sur ce site. Pour commencer, je vous recommande de récupérer autant de bonus esports que possible. Cela vous aidera à parier sans toujours utiliser votre propre argent et réduira donc votre risque global. Deuxièmement, je recommanderais de parcourir l’ensemble de la gamme du marché pour un événement individuel avant de faire un pari. Après tout, les marchés les plus compétitifs ne se trouvent pas toujours dans les principales sections de paris. Enfin, je vous recommande de changer les choses entre vos paris d’avant-match et vos paris en jeu.

Pour ce dernier, vous pouvez attendre de voir qui est en forme, faire attention aux fluctuations sauvages des cotes, puis placer vos paris en conséquence. De nombreux parieurs pensent qu’il s’agit d’une meilleure stratégie de pari à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de paris esports de bet365

J’ai déjà beaucoup insisté sur le caractère spectaculaire des offres de paris sportifs sur ce site. Mais maintenant, j’aimerais être un peu plus précis :

Cashouts pour divers paris esports

Pouvoir encaisser vos paris est quelque chose que la plupart des parieurs trouvent extrêmement précieux. Fondamentalement, avoir cette option dans votre poche arrière vous donne un peu plus de pouvoir sur votre pari. Si les choses se passent bien et qu’il semble que votre pari soit gagnant, vous pouvez alors aller de l’avant et retirer un profit anticipé. Cela élimine le risque qu’en fin de compte, votre pari se solde par une perte. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas autant d’argent que si vous aviez attendu la fin du pari, mais en même temps, vous ne perdrez pas non plus d’argent. Notez que cela dépend de la performance de votre pari !

Paris en jeu rapides sur mobile

Comme je l’ai mentionné précédemment, il peut être très avantageux d’attendre que les marchés en direct s’ouvrent pour les paris esports. L’une de ces raisons est que vous pouvez profiter de la façon dont les cotes fluctuent pour un événement en jeu. Dans l’esport, le résultat potentiel peut changer à la va-vite, ce qui peut faire changer radicalement les cotes. Par conséquent, puisque bet365 vous permet de faire rapidement des paris en jeu avec des valeurs prédéterminées et une configuration à une touche, je pense que cet outil est absolument inestimable.

Marchés directs bien à l’avance

Pour en revenir aux marchés des paris esports réels, j’ai découvert que bet365 avait ouvert des marchés bien à l’avance. Par exemple, le site vous permet souvent de parier sur certaines ligues et compétitions qui ne sont pas programmées pour être jouées pendant des mois – parfois jusqu’à 12 mois à l’avance. La beauté de faire cela est que vous pouvez alors verrouiller les paris plus tôt, avec des cotes potentiellement plus élevées que celles que vous obtiendriez si vous attendiez pour placer le même pari.

Mon verdict de paris esports avec bet365

Ma vision globale du site bet365 pour les paris esports est extrêmement favorable. J’aime le fait que le site couvre la plupart des meilleures ligues et compétitions, pour commencer. Et pour ajouter au mélange, j’ai trouvé très impressionnant que bet365 ait autant de marchés, tels que des cotes compétitives, et des outils immersifs tels que le streaming et les retraits. Lorsque vous mélangez tout cela sur le même site, il est clair que ceux qui choisissent d’utiliser bet365 pour les paris sportifs ne seront pas déçus.

La publication Bet365 Esports Review – A Guide To Esports Betting est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.