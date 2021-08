Bêta multijoueur Halo Infinite : toutes les choses importantes que nous avons apprises

Pour la première fois, Microsoft a invité le public à jouer au multijoueur de Halo Infinite via un test bêta. Au cours de trois jours d’action, nous avons mordu à pleines dents dans l’offre de prévisualisation multijoueur et sommes repartis très impressionnés par ce que le développeur 343 Industries a en réserve pour plus tard cette année. Dans une nouvelle vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous, Persia passe en revue ses impressions sur la version bêta et parle de ce que le jeu a en réserve.

Le jeu propose un certain nombre de nouvelles innovations pour la série Halo, notamment un équipement de grappin appelé Grappleshot, de nouvelles armes comme le Skewer et une variété de nouvelles cartes. Gardant à l’esprit qu’il s’agissait d’une première version de Halo Infinite, la version bêta présentait un certain nombre de problèmes, de bizarreries et de problèmes qui seront probablement résolus pour le lancement. Mais cela dit, nous avons encore beaucoup appris sur ce que Halo Infinite a à offrir et comment il mélange les choses de Halo 5.

Lecture en cours: 5 choses à savoir sur l’aperçu multijoueur de Halo Infinite

Mini-carte

Halo Infinite a une mini-carte de style Call of Duty qui vous aide à prendre de l’avance sur les ennemis. D’après notre expérience avec la version bêta, les ennemis avaient tendance à n’apparaître que lorsqu’ils sprintaient et tiraient, même si la mini-carte est visible à tout moment. Dans le passé, s’accroupir était un bon moyen d’éviter d’être détecté, mais maintenant vous pouvez aussi marcher et rester caché. Sprinter, tirer ou subir des dégâts exposera votre position sur la carte. En conséquence, si vous avez l’habitude d’utiliser la mini-carte pour vous faufiler sur les ennemis, ce ne sera peut-être pas si facile dans Halo Infinite.

Pings

Empruntant à des systèmes rendus populaires dans des jeux comme Apex Legends, Halo Infinite dispose également d’un système de “ping”. Cela permet aux coéquipiers de communiquer rapidement des informations clés sur où aller et quoi faire ensuite. Vous pouvez même obtenir des points et des aides dans Halo Infinite pour les pings, vous êtes donc encouragé à utiliser le système. Il est à noter que le système de ping est lié au d-pad, ce qui le rend un peu plus difficile à utiliser que dans Apex Legends et d’autres jeux. Nous avons également constaté que les appels et les pings de l’IA étaient étonnamment efficaces et utiles.

Nous avons enfin joué au multijoueur de Halo Infinite

Santé

D’après notre expérience dans la version bêta de Halo Infinite, il semble que le rapport entre les boucliers et la santé ait été redistribué. Il semble que vous ayez un peu plus de santé une fois vos boucliers perdus qu’auparavant. Cela pourrait entraîner un temps de mise à mort plus long et vous permettre de rester en vie dans des situations chaudes. Encore une fois, puisqu’il s’agit d’une version bêta – et d’une première version qui a des mois de retard par rapport au jeu avec les développeurs, il est possible que ces valeurs changent à mesure que nous nous rapprochons du lancement. Mais dans tous les cas, nous avons constaté que les armes de type tireur d’élite sont les meilleures pour achever un adversaire sans bouclier. Il convient également de mentionner que 343 a par la suite reconnu que les indications visuelles de Halo Infinite pour le moment où les boucliers de quelqu’un sont baissés pourraient être plus prononcées, et le studio y répond maintenant.

Reflet

La lumière parasite arrive sur Halo Infinite, même si vous ne l’avez peut-être pas remarqué en jouant contre des ennemis bots. Lorsque le multijoueur interhumain a été activé pendant la version bêta, nous l’avons remarqué davantage. La lumière parasite vous aide à voir quand quelqu’un est à portée avec une arme à lunette, ce qui peut s’avérer essentiel pour rester en vie et repérer les ennemis qui pourraient vous coincer.

Capacités

Halo Infinite ramène l’équipement, et nous avons eu notre premier aperçu de cela dans la version bêta de Halo Infinite. Les retraits se font automatiquement si vous n’avez pas encore de matériel. Et comme pour les anciens jeux Halo, si vous rencontrez un autre équipement, vous devrez le remplacer manuellement si vous en possédez déjà un. Cela semble ajouter un autre élément de stratégie.

L’une des nouvelles capacités de Halo Infinite est le capteur de menace, qui révèle les ennemis proches. Lorsqu’il est activé, il permet aux joueurs de voir les ennemis même à travers les murs, ce qui peut vous aider à prendre le dessus sur un adversaire qui pourrait se cacher hors de vue.

Le bouclier déployable, quant à lui, est exactement ce à quoi il ressemble. Mettre le bouclier sur le champ de bataille vous protège, ainsi que tous ceux qui se tiennent derrière, bien qu’il ne soit que de face, contrairement au bouclier à bulles de Halo 3 qui a créé un dôme circulaire. Le bouclier de Halo Infinite peut être détruit en morceaux plutôt qu’en une seule fois, il se détériorera donc avec suffisamment de feu. Il convient également de noter qu’il faut plus d’une seconde pour se déployer, vous le trouverez donc très utile si vous pouvez le déposer avant le début d’un échange de tirs au lieu de pendant un.

Le multijoueur de Halo Infinite se présente bien

La nouvelle pièce d’équipement la plus remarquable de Halo Infinite est peut-être le Grappleshot, qui est un grappin qui vous permet de parcourir la carte de nouvelles manières et même de saisir des objets. Cette capacité, peut-être plus que toute autre, a le potentiel de mélanger la formule éprouvée de Halo Infinite de la manière la plus significative, étant donné la variété des façons dont elle peut être utilisée pour l’attaque et la défense. Il a un nombre limité d’utilisations, c’est donc autre chose à garder à l’esprit lors de l’utilisation de l’article.

Halo Infinite ramène également Active Camo et Overshield, qui seront familiers aux fans de Halo. Contrairement aux anciens jeux Halo, vous récupérez Camo et l’Overshield et devez les déclencher pour les utiliser.

Plans

La version bêta de Halo Infinite comportait trois cartes : Live Fire, Recharge et Bazaar. Les cartes comprennent des sections intérieures et extérieures, ainsi que de longues lignes de vue pour les tireurs d’élite et les zones rapprochées qui conduisent à des éliminations au corps à corps. Les cartes contiennent également une variété d’itinéraires à découvrir et, comme dans Halo 5, l’escalade permet aux joueurs de grimper sur les murs et sur les structures. Avec le Grappinshot, il est possible de sauter encore plus haut et de sauter sur quelqu’un qui ne vous a peut-être pas vu venir.

Les armes puissantes et les armes de tireur d’élite tournent sur chaque carte, de sorte que vous ne savez jamais exactement ce que vous allez obtenir dans un match donné ou où sur la carte l’arme en particulier peut apparaître.

Halo Infinite propose également un mode Big Team Battle avec des cartes beaucoup plus grandes, mais cela n’était pas inclus dans la dernière version bêta, nous devrons donc attendre pour en savoir plus sur ces nouveaux environnements.

Mouvement

La vitesse générale de déplacement dans Halo Infinite semble correspondre à celle de Halo 5, bien qu’il y ait quelques changements clés au sprint. Plus précisément, vous pouvez recharger pendant le sprint et vos boucliers se rechargeront lors du sprint (ce qui n’était pas possible dans Halo 5). Halo Infinite ramène également le glissement de Halo 5 (et il y a des techniques avancées à découvrir), tandis que le Grappleshot – comme mentionné ci-dessus – ouvre toutes sortes de façons nouvelles et excitantes de se déplacer sur la carte. Une autre chose à noter est que Halo Infinite supprime la capacité de poussée de Halo 5, vous ne pouvez donc plus échapper si facilement à une grenade venant en sens inverse.

Armes

Halo est synonyme d’armes, et Halo Infinite augmente la mise avec de nouvelles armes comme le Skewer et le VK78 Commando, qui sont efficaces à distance et de près. Nous avons trouvé le Commando difficile à contrôler avec son recul important, mais il est très efficace lorsqu’il est tiré en rafale.

La brochette est une nouvelle arme puissante dans Halo Infinite qui est incroyablement dangereuse et mortelle. Sûr d’être un favori, la brochette est une arme de destruction à un coup capable de renverser la vapeur si elle est utilisée de manière efficace et efficiente.

Halo Infinite ramène également le fusil de combat, bien sûr, et il est tout aussi mortel et précis que vous vous en souvenez des jeux précédents. Oui, les kills à quatre coups sont de retour. Le fusil d’assaut revient également, et c’est un moyen éprouvé de repousser les ennemis.

Le pistolet, quant à lui, pourrait finir par revenir au premier plan dans Halo Infinite, car il a du punch et peut arrêter les ennemis dans leur élan avec des tirs bien placés. Cela peut aussi être frustrant et impitoyable, cependant, si vous manquez des coups.

Les grenades sont également de retour et elles sont puissantes. Nous nous sommes retrouvés à manquer la capacité de poussée de Halo 5 pour esquiver rapidement une grenade venant en sens inverse. Mais ne pas pouvoir le faire est un mouvement de retour aux sources qui oblige les joueurs à mieux considérer leurs options lorsqu’ils se lancent dans un échange de tirs.

Le Gravity Hammer revient également, et il est plus mortel que jamais. Vous ne voulez pas vous retrouver à la réception, c’est sûr. Et enfin, une autre nouvelle arme dans Halo Infinite est le Ravageur, qui est une arme à énergie dirigée qui est utile de près et de loin.

Assurez-vous de regarder la vidéo complète ci-dessus pour voir plus de Halo Infinite multijoueur en action et entendre directement de Persia parler des nouveautés et des nouveautés du jeu.

Il est encore tôt pour Halo Infinite, mais nous avons apprécié ce que nous avons joué jusqu’à présent. Comme mentionné, ces impressions sont basées sur le jeu dans son état bêta, donc tout, des valeurs de dégâts des armes, à la conception de la carte, à la vitesse de déplacement et aux éléments des objets et des capacités, pourrait changer. Un deuxième test bêta est à venir et vous pouvez vous inscrire à Halo Insider pour avoir une chance d’y participer.

Halo Infinite sera lancé plus tard cette année pour Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Le multijoueur est gratuit pour tout le monde, tandis que la campagne est incluse avec Xbox Game Pass.

