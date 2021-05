Betacom obtient 15 millions de dollars pour gérer les réseaux privés 5G après avoir déménagé de Floride à Seattle

Johan Bjorklund, PDG de Betacom. (Photo Betacom)

Les nouvelles: Betacom, une entreprise de télécommunications de longue date, a levé 15 millions de dollars en lançant un service sans fil privé entièrement géré appelé Betacom 5G-as-a-service.

Contexte Betacom: L’entreprise a débuté en 1991 et est devenue une entreprise d’infrastructure sans fil de 100 millions de dollars. Il s’est associé aux opérateurs sans fil et a construit des tours de téléphonie cellulaire, déployé des solutions DAS et de petites cellules pour les centres de congrès et les stades, et mis en place des bornes de recharge pour véhicules électriques.

5G en tant que service: Betacom utilise ce nouvel investissement pour déployer son nouveau service de réseau 5G qu’elle conçoit, déploie et gère ensuite via Microsoft Azure. L’idée est de laisser les entreprises clientes posséder leur réseau et contrôler les données. Les cas d’utilisation incluent un aéroport qui souhaite installer des bornes d’enregistrement, la manutention du fret et plus encore sur un réseau 5G privé.

«Nous pouvons faire de même pour la robotique dans une usine, l’automatisation de la logistique dans un entrepôt, les applications de point de vente dans la vente au détail, la surveillance des patients dans le secteur de la santé – il existe des dizaines de cas d’utilisation dans lesquels les applications critiques peuvent bénéficier d’un service sans fil privé géré», a déclaré Betacom PDG Johan Bjorklund. «Notre objectif est que notre client n’ait pas à embaucher une seule personne pour implémenter et gérer son réseau sans fil privé.»

Betacom gagne de l’argent grâce au service via un modèle commercial mensuel basé sur un abonnement.

De la Floride à Seattle: Betacom a récemment déménagé son siège social de Floride à Bellevue, Washington, à proximité du siège social de T-Mobile. Environ 60 des 300 employés de l’entreprise sont basés dans la région de Seattle, où elle ouvre un nouveau centre d’opérations qui gère les réseaux privés 5G.

Investisseurs: Les soutiens de la société comprennent l’ancien directeur financier de T-Mobile, Braxton Cater, et d’autres investisseurs des régions de Seattle et de la région de la Baie.