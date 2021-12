Beterbiev a assommé Browne et la morbidité d’un combat contre Canelo est devenue virale

Le pur-sang Artur Beterbiev a d’abord détruit puis éliminé Marcus Browne en conservant ses deux ceintures de champion des poids mi-lourds, a porté son record à 17-0 avec 17 KO et s’est avéré être le match idéal pour Canelo Alvarez.

La boxe simple et pratique du Russe invaincu semble s’accorder parfaitement avec le style de Canelo. Comme si cela ne suffisait pas, même s’il n’a pas dit à la fin contre qui il veut se battre, les réseaux sociaux ont respiré la morbidité d’un éventuel combat entre un destroyer consolidé comme le Russe et un destroyer récent comme le Canelo, qui ces derniers temps a montré une augmentation notable de leur puissance et de leur résistance aux coups.

Dans la vidéo je vous parle du combat et des raisons pour lesquelles Canelo vs. Beterbiev pourrait être un combat approprié, égal et idéal pour le champion mexicain.