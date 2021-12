Beterbiev se déchaîne contre Browne

L’image pourrait provenir d’un film Rocky. Artur Beterbiev a lancé des coups de poing à grande vitesse alors que son visage et sa poitrine étaient couverts de sang. Le tableau était épique, et plus épique fut le triomphe du Russe, qui à 36 ans est le seul champion du monde à compter tous ses combats (17) pour des triomphes par KO. Ce vendredi, avant Marcus Browne, nous a donné une autre belle fin dans le neuvième tour conserver les poids mi-lourds WBC et IBF Worlds et se rappeler qui est le numéro un de la division. « Je suis prêt pour n’importe qui. Je veux les grands combats. Pour être le meilleur, vous devez vous en tenir aux meilleurs », a-t-il lancé après avoir terminé. Bivol et Joe Smith, les deux autres champions de division, en prennent note. Face A les aime.

Le combat nous a laissé deux parties bien différentes. Beterbiev est conscient du poids de ses mains. Ce pouvoir donne la tranquillité et a été mis en évidence sur le ring. Il a commencé la boxe calmement, enlevant ses mains de sa taille… et peut-être que Browne a enseigné autre chose dès le début. Tout a changé au quatrième tour. Un coup de tête fortuit coupait le champion au front et le postulant à l’oeil. Il pourrait perdre si le combat s’arrêtait. Loin de déconcentrer le sang qui coulait sur son visage et sa poitrine, c’était une incitation. Il s’est déchaîné.

Beterbiev a commencé à tirer un grand nombre de coups et peu à peu il a acculé Browne, qui a souffert dans le cinquième et est allé au sol pour la première fois au septième après un crochet. Le requérant s’est refait, mais n’a pas pu le faire en neuvième. Encore un crochet qui ressemblait à un slash et une tige stratosphérique pour terminer le combat. Le plus épique Beterbiev s’est déchaîné pour ajouter sa deuxième défense en tant que champion unifié. Maintenant, il en veut plus. Attendez-vous à des défis.