Beterbiev vs Dienes: Artur Beterbiev étend sa marque impressionnante contre Dienes et défend les championnats des poids lourds légers

Artur Beterbiev assomme Adam Dienes et maintient son titre des poids lourds légers. AP

Artur Beterbiev était sans égal et a prolongé sa séquence de 16 victoires et 16 KO en battant l’Allemand au dixième round Adam Dienes pour retenir les sceptres de la Poids lourds légers WBC et IBF.

Le combattant russe a fait sa présentation par première fois dans son pays pour affronter Dienes, qui a résisté à l’assaut du champion en se levant deux fois devant son équipe a appelé à l’arrêt du combat dans le 10ème épisode.

Malgré sa résistance sur le ring, Dès le départ, Beterbiev a dominé et c’est au premier tour qu’il l’a envoyé sur la toile avec un droit direct au pariétal, mais il s’est levé pour continuer. Son endurance a surpris tout le monde en prenant même deux tours, mais c’est dans le dixième que son équipe a jeté l’éponge.

La victoire de Beterbiev vient après 500 jours sans activité, à prolonger sa séquence de 16 victoires avec 16 KO en carrière.