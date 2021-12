Betervbiev, Amanda et Lefty volent la vedette

Ce vendredi Bertebiev va chercher son KO #17 et ensuite il décidera s’il insiste avec Canelo ou avec l’unification. El Zurdo a un autre rival cubain et Amanda son dernier test avant Kate Taylor dans les moments forts.

Julio Cesar Chávez, Jr. a un rival approprié pour « ne pas perdre », Jake Paul répète la comédie contre Woodley et nous verrons tôt le match revanche entre Joseph Parker et Dereck Chisora. De la boxe pour tous les goûts, même si la meilleure sera Beterbiev et évidemment ce qu’Amanda fait ou ne fait pas face à la difficile Espagnole Miriam Gutierrez chez les poids légers.