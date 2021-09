Bêtes et beauté 10z viral

Soman Chainani continue de raconter des histoires de bien et de mal et de bonheur pour toujours dans son nouveau livre Bêtes et Beaty. La collection reprend douze contes de fées classiques et leur donne une touche moderne. Des histoires telles que Red Riding Hood, Sleeping Beauty et Peter Pan sont mises à jour avec de nouveaux thèmes et morales pertinents.

L’auteur a parlé à . de l’inspiration improbable de son nouveau livre, de la sensation de terminer la série The School of Good and Evil et de la prochaine adaptation de Netflix.

. : Comment avez-vous décidé quels contes de fées vous vouliez mettre à jour ?

Soman Chainani : Vous savez, c’est tellement drôle parce que normalement avec un livre, vous avez une sorte de plan directeur et vous allez en quelque sorte connaître la structure globale, en particulier avec une collection d’histoires. Dans ce cas, c’était drôle parce que mon cerveau ne voulait pas me dire quelle serait la prochaine histoire jusqu’à ce que j’y arrive. Donc, c’était en quelque sorte amusant. Je travaillais sur une histoire et je me disais : “Je me demande ce qui va être la suite” et je n’aurais absolument aucun aperçu de celle-ci jusqu’à ce que j’aie fini et finalisé l’histoire avant. Et puis le lendemain, je me réveillais et je savais immédiatement ce que j’écrivais et je savais ce qui allait arriver. C’était donc presque comme si c’était préformé en moi quelque part et c’était juste une question de suivre les signaux au fur et à mesure.

Y a-t-il eu des histoires qui n’ont pas été retenues pour la version finale ?

Soman Chainani : Non, c’est tellement étrange que ce soit exactement l’ordre dans lequel je les ai écrits. À cent pour cent, il n’y avait pas d’histoire supplémentaire. C’était juste un par un, les enfiler. Le seul qui était en panne était Blanche-Neige parce que je ne savais pas comment faire Blanche-Neige. Et j’ai pensé, peut-être que je ne le ferais pas parce que qui veut lire une autre Blanche-Neige ? Personne. Et puis les manifestations de George Floyd ont eu lieu. Et cela m’est venu en un éclair – bien sûr, faites d’elle la seule fille noire du royaume. L’original Blanche-Neige parle de beauté, mais il s’agit de l’idée d’une femme plus âgée qui s’accroche à sa propre beauté quand vous ne pouvez pas ; à un moment donné, il faut lâcher prise et la jeunesse prend le relais. Et donc j’ai senti qu’il y avait des parallèles en termes de traumatisme racial que traversait notre pays. La beauté avait toujours été définie d’une certaine manière stéréotypée, et je voulais inverser cela et forcer la seule fille noire du royaume à trouver son propre miroir sans l’aide de tout le monde.

Une fois que les histoires vous sont venues, comment avez-vous décidé à quel point vous vouliez changer ? Comment avez-vous décidé de quoi garder les contes de fées originaux et ce que vous vouliez faire différemment ?

Soman Chainani : J’avais besoin d’être surpris. Je voulais être moi-même surpris en les écrivant. Très souvent, je ne connaissais pas la tournure avant d’entrer dans l’histoire. Et donc ce que je voulais, c’était une histoire surprenante, mais aussi une histoire qui semble pertinente pour le public d’aujourd’hui. Alors que s’ils lisaient Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant pour l’instant, [it] devrait avoir une leçon qui fait sens pour nous aujourd’hui. C’était donc très inconscient. Je découvrais des choses au fur et à mesure et souvent je ne savais pas comment l’histoire allait se terminer jusqu’à ce que j’y arrive. Je pense que c’était en quelque sorte amusant parce que je suis tellement habitué, avec les séries The School For Good and Evil, à avoir tout en quelque sorte… pas nécessairement planifié à l’avance, mais la structure est si compliquée parce qu’il y en a tellement les intrigues, les personnages, les royaumes et les choses. Et avec ça, je voulais avoir l’impression de presque la raconter autour du feu de camp du genre : « Je ne sais pas comment se passe cette histoire, mais je vais continuer à la raconter jusqu’à ce que je trouve la fin ». Et c’est ce que j’ai ressenti, j’avais l’impression de les faire tourner en temps réel.

Dans quelle mesure étiez-vous impliqué dans le processus de création de l’art qui se trouve dans Beasts and Beauty ?

Soman Chainani : Jusqu’à présent, tous mes livres contenaient une quantité importante d’art. Et dans ce cas, nous avons eu la chance de trouver cette artiste incroyable nommée Julia Iredale. L’essentiel était de lui donner la liberté de choisir les moments qui, selon elle, fonctionnaient le mieux. Et puis elle viendrait nous montrer ses premiers croquis et ensuite il y aurait un peu de négociation de « Nous pensons que cela pourrait être plus fort » ou « Mettons en évidence ce détail » et donc c’est vraiment un processus de collaboration, mais ça commence de l’instinct de l’artiste. Vous voulez cette expérience collaborative de quelqu’un d’autre qui lit vos histoires et se dit : « Je veux ce moment » ou « Ce moment m’a marqué ». De cette façon, vous obtenez vraiment le meilleur des deux mondes. Vous obtenez une interprétation artistique en même temps que vous présentez votre interprétation écrite.

Qu’avez-vous ressenti à la fin de la série L’école du bien et du mal ?

Soman Chainani : C’était fou parce que je l’ai terminé le 12 mars 2020 et j’étais censé prendre le reste de l’année sans rien faire. Il n’y avait pas de plan. Et puis le verrouillage est arrivé, je pense 48 heures plus tard. C’était donc étrange. C’était juste étrange parce que je devais faire une tournée de livres de six semaines, je devais faire le tour du monde avec. C’est devenu un moment très privé, ce qui, d’une certaine manière, était gratifiant en soi qu’après dix ans, pour le clore, j’ai pu vivre ce moment d’une manière plus intime et personnelle. Mais c’était étrange. Je pense que c’était la même chose avec les créateurs partout, que ce soit au cinéma, à la télévision, dans les livres, dans l’art ou dans la musique. Nous ne pouvions tout simplement pas sortir et l’apporter aux gens. Mais heureusement, les livres sont le seul média où les gens peuvent encore avoir ce moment par eux-mêmes.

Qu’est-ce que ça fait d’être sur le plateau le premier jour du tournage du film L’École du Bien et du Mal ?

Soman Chainani : C’était les 24 heures les plus étranges que j’ai eues dans ma vie parce que j’ai dû faire une quarantaine avant cela. Alors j’étais allé à Belfast et j’étais en quarantaine, je ne me souviens pas combien de jours c’était, mais tu es seul et tu es pris au piège dans ta chambre d’hôtel et tu deviens un peu fou et tu n’as pas de compagnie et pas d’amis ou quoi que ce soit. Et puis immédiatement, le lendemain, vous sortez de là et vous êtes sur un plateau avec six cents personnes dans ce monde que j’avais dans mon imagination pendant dix ans en train de prendre vie. C’était juste des 24 premières heures absolument surréalistes. Juste parce que c’est aussi Paul Feig qui le dirige, qui est brillant et incroyable et juste le gars le plus cool et il avait clairement dit très tôt qu’il ne voulait pas que ce soit un festival CGI. Il ne voulait pas que ce ne soit que des pixels informatiques. Et donc ils ont tout construit. J’avais presque l’impression d’être à l’école. Quand ils ont construit une pièce, c’était une pièce à 360 degrés. Tout était là ; c’était exactement comme cela aurait été à l’école. Et donc, c’était très, très surréaliste. Je me souviens d’une fois, j’ai failli avoir un petit pépin où je suis monté jusqu’au costume [department] parce qu’ils voulaient quelque chose et j’ai vu un dossier qui disait : « Le collier de Sophie », et j’ai pensé : « Oh, c’est drôle. Il y a une Sophie dans mon livre » – comme si mon cerveau venait de se figer. Je ne pouvais pas tout à fait traiter toute l’expérience, mais j’étais là assez longtemps, où jour, jour après jour, je pouvais en quelque sorte m’installer et être un membre utile de la production.

As-tu pris quelque chose sur le plateau ?

Soman Chainani : J’ai pris ma petite chaise de producteur qui est maintenant dans mon appartement. Je le regarde en ce moment. Et puis l’autre chose que je ne peux pas encore dire. J’allais le dire, mais je ne peux pas encore le dire. J’ai pris autre chose, oui.

Je viens de voir que vous avez récemment lancé un nouveau site Web, qui taquinait le déroulement du multivers. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ou donner un petit teasing ?

Soman Chainani : J’ai grandi en idolâtrant Disney parce que ce que j’aimais chez Disney, c’est qu’ils avaient tous ces mondes séparés, mais ensuite ils créent cet univers plus vaste où à l’avenir ils pourraient éventuellement interagir. C’est ce à quoi j’aspire; pour créer des univers indépendants qui, peut-être, à l’avenir, pourraient avoir une sorte de pont les uns avec les autres. J’ai donc décidé de l’appeler EverNever World parce que cela représente ma fascination pour le bien et le mal et l’idée de l’éternel et de ceux qui ne croient pas en de telles choses. Et School For Good and Evil en était la grande première et maintenant Beasts and Beauties est son propre univers complètement indépendant. J’espère qu’au fur et à mesure que je continue à construire de nouvelles choses, elles existeront toutes sous ce grand parapluie d’EverNever World. Et le temps nous dira comment ils interagissent tous.

Les bêtes et la beauté sort le 21 septembre de HarperCollins.

