Betfair COMBYPERSONS pour ce mardi jour

21/09/2021 à 10h48 CEST

Manchester City contre Wycombe Wanderers

Mardi, 20h45

C’est probablement le match le plus décanté de tous ceux joués dans ce tour. Le champion de Premier League affronte un récemment descendu en League One (troisième division) et le match servira à Pep Guardiola pour faire tourner plusieurs de ses joueurs.

Déjà dans la crevaison contre Southampton en Premier nous avons vu beaucoup de visages inconnus sur le banc de la ville et cette fois, nous pouvons les voir sur le terrain. Cet affrontement peut aider des joueurs comme Gabriel Jesús à voir la porte ou à mettre Phil Foden dans le rythme, nous verrons donc également des stars dans l’Etihad.

Après que City n’a tiré qu’une seule fois contre Southampton, nous allons le chercher plus de 3,5 buts à [1.67], faisant confiance à la faiblesse du Wycombe.

La COMBIPARTIDO Cela ressemblerait à ceci: Gabriel Jesús marquera + Plus de 3,5 buts + Plus de 1,5 buts en première mi-temps a [2.88].

QPR contre Everton

Mardi, 20h45

La visite d’Everton sur le terrain des Queens Park Rangers nous permet d’entrevoir un joli quota [1.91] pour ceux de Rafa Benítez. Le porte ‘Toffees’ plus de 20 ans sans lever un seul titre et c’est pourquoi ils ne peuvent pas gaspiller des occasions comme des boissons.

Nous allons avoir confiance qu’ils iront à Loftus Road dans le but de se qualifier et passer le moins de minutes possible sur vos jambes.

COMBIPARTIDO: Victoire d’Everton + Moins de 3,5 buts + Les deux équipes ne marqueront pas contre [3.8].

Norwich City contre Liverpool

Mardi, 20h45

Enfin, nous allons nous rendre à la maison du bas de la Premier League, un Norwich qui a des choses plus importantes à penser que la Coupe de la Ligue. Les « Canaries » ont perdu leurs cinq matchs en Premier et accueillent désormais un Liverpool qui, après des années à mépriser les coupes, doit immédiatement le prendre au sérieux.

C’est une bonne occasion pour Jürgen Klopp d’ajouter un autre titre avec les ‘Reds et donc son gagner en quatre-vingt-dix minutes à [1.6] Cela nous semble tellement bien, même si cela met de nombreux remplaçants sur le terrain.

COMBIPARTIDO: Victoire de Liverpool + Plus de 2,5 buts + Liverpool gagnera à la mi-temps à [3.12].