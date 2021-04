Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

TalkSPORT a rassemblé les meilleurs paris gratuits et offres d’inscription sur le marché pour que les nouveaux clients puissent en profiter de.

Nous avons fait équipe avec certains des meilleurs bookmakers du Royaume-Uni pour nous assurer que vous en tiriez le meilleur parti.

Chaque offre est disponible pour les nouveaux clients, alors assurez-vous de ne pas avoir déjà un compte chez ce bookmaker.

Offres week-end

Betfair: Pariez 10 £ sur la course 1 à Lingfield vendredi, obtenez 60 £ en paris gratuits (10 £ pour chaque course restante) *– RÉCLAMER ICI

Inscrivez-vous et placez 10 £ sur la première course à Lingfield avec Betfair Sportsbook.

Vous obtiendrez alors un pari gratuit de 10 £ à utiliser sur toutes les courses restantes à Lingfield ce jour-là.

William Hill: 40/1 une pénalité à attribuer à Man U v Brighton (MOBILE UNIQUEMENT)* – RÉCLAMER ICI

Inscrivez-vous et utilisez le code EPP40. Pari maximum de 1 £ et en cas de succès, vous serez crédité sous forme de paris gratuits (4 x paris gratuits de 10 £) une fois le pari réglé.

Inscrivez-vous des offres

Betfair: Pariez 10 £ et obtenez 40 £ en paris gratuits (20 £ maintenant, 20 £ pour le Grand National Festival) *– RÉCLAMER ICI

Pariez 10 £ sur n’importe quel marché de paris sportifs et vous obtiendrez 40 £ en paris gratuits.

Vous obtiendrez un pari gratuit de 20 £ tout de suite, puis 20 £ le jeudi 8 avril.

Paddy Power: pari sans risque de 20 £ * – RÉCLAMER ICI

Inscrivez-vous et placez 20 £ sur n’importe quel marché de paris sportifs.

Si votre pari perd, vous récupérerez votre argent sous forme de CASH!

William Hill: Pariez 10 £, obtenez 40 £ – 30 £ de paris sportifs gratuits + 10 £ de bonus de casino* – RÉCLAMER ICI

Vous pouvez obtenir 2 paris gratuits de 15 £ et un bonus de 10 £ pour le casino William Hill.

Inscrivez-vous en utilisant le code promo M40 et placez un pari d’au moins 10 £ sur le bookmaker William Hill.

Vos paris gratuits seront crédités une fois votre pari de qualification réglé.

Pari vierge: Pariez 10 £ et obtenez 20 £ en paris gratuits *– RÉCLAMER ICI

Virgin Bet vous donnera 20 £ en paris gratuits si vous vous inscrivez et déposez un minimum de 10 £.

Ensuite, placez un pari minimum de 10 £ sur le bookmaker avec une cote de 1,5 ou plus et une fois le pari réglé, vous serez crédité de vos paris gratuits!

Novibet: Pariez 20 £ et obtenez 20 £ en paris gratuits *– RÉCLAMER ICI

Novibet égalera votre premier pari en paris gratuits, si vous placez un pari de 20 £. Inscrivez-vous et utilisez le code bonus EXTRA10.

Ensuite, placez un pari de 20 £ dans les trois jours avec une cote minimale de 7/10. Vos paris gratuits seront valables 7 jours.

Boylesports: Pariez 10 £ et obtenez 20 £ en paris gratuits *– RÉCLAMER ICI

Boylesports vous donnera 20 £ en paris gratuits lorsque vous vous inscrivez en tant que nouveau client et pariez 10 £.

888Sport: Pariez 10 £ Obtenez 30 £ + 10 £ Bonus Casino * – RÉCLAMER ICI

Obtenez 30 £ de paris gratuits lorsque vous déposez et pariez 10 £.

Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ à utiliser.

BetVictor: Obtenez 40 £ de bonus en pariant 10 £ sur les courses de chevaux *– RÉCLAMER ICI

Bet Victor vous créditera 3 paris gratuits de 10 £ sur les courses de chevaux et un bonus de jeu de 10 £, si vous pariez 10 £ sur les courses de chevaux.

Inscrivez-vous, inscrivez-vous et placez un pari de 10 £ avec une cote égale ou supérieure.

Betfred: Pariez 10 £ et obtenez 30 £ en paris gratuits + 60 tours gratuits *– RÉCLAMER ICI

Betfred vous créditera 30 £ en paris gratuits dans les 48 heures suivant le règlement du pari, une fois que vous vous inscrivez en utilisant le code promotionnel SPORTS60 et placez un pari de 10 £ + avec une cote d’Evens ou plus.

Vous obtiendrez également 60 tours gratuits sur leur jeu de machines à sous Justice League Comics.

Betfair: Pariez 5 £ et obtenez 20 £ en paris gratuits *– RÉCLAMER ICI

Pariez 5 £ sur n’importe quel marché de paris sportifs et vous obtiendrez 20 £ en paris gratuits.

Ce sera un pari gratuit de 10 £ à utiliser sur le bookmaker et 10 £ supplémentaires à utiliser sur l’échange

Parimatch: Pariez 5 £ et obtenez 30 £ de bonus * – RÉCLAMER ICI

Vous pouvez obtenir 20 £ en paris gratuits et 10 £ de bonus de machines à sous, en pariant 5 £.

Inscrivez-vous et inscrivez-vous, puis placez un pari de 5 £ (cote minimale égale ou supérieure). Lors du placement de votre pari de qualification, vous recevrez 2 paris gratuits de 10 £ et un bonus de 10 £ sur les machines à sous.

Ladbrokes: Pariez 5 £ et obtenez 20 £ en paris gratuits * – RÉCLAMER ICI

Les nouveaux clients placent un pari simple de 5 £ ou 5 £ e / w avec une cote de 1/2 ou plus et obtiennent 20 £ en paris gratuits.

Coral: Pariez 5 £ et obtenez 20 £ en paris gratuits * – RÉCLAMER ICI

Tout ce que les nouveaux clients doivent faire est de placer un seul pari de 5 £ et d’obtenir 20 £ en paris gratuits en retour.

Termes et conditions:

Betfair Pariez 10 £ chez Lingfield, obtenez 60 £: Nouvelle offre client, pari simple minimum de 10 £ Sportsbook sur le Lingfield à 14 h 00, le 02 avril (marché «Win ou E / W» uniquement). 10 £ de pari gratuit pour chacune des courses restantes de Fri Lingfield. Dépôts par carte ou par Apple Pay uniquement. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Betfair Pariez 10 £ Obtenez 40 £: mise minimale de 10 £, cote minimale de 2,0 (Evs). Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront éligibles. Paris gratuits valables 30 jours, x1 pari gratuit de 20 £ attribué au règlement du pari, x1 20 £ attribués à 10h le jeudi 8 avril. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Paddy Power 20 £ sans risque: nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre participation en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront éligibles à cette promotion. Les conditions générales s’appliquent. Paddy’s Rewards Club: obtenez un pari gratuit de 10 € lorsque vous placez 5 paris de 10 € et plus. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

William Hill Offre de pénalité 40/1: 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPP40. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 1er avril 2021 jusqu’à 19h30 le 4 avril 2021. Pari maximum de 1 £ à 40/1. Retours payés sous forme de 4 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. Begambleaware.org

William Hill Pariez 10 £ Obtenez 40 £: 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant uniquement le code promotionnel M40. 1x par client. Pari minimum de 10 £ / €. Cotes min.1 / 2 (1.5). Paris gratuits de 2 x 15 £ / € émis après le règlement du premier pari de qualification. Bonus maximum de 10 £ / €. Exigence de mise de 35x. Bonus remboursable maximum: 25 £. Le bonus de casino expire après 72 heures. Royaume-Uni et Irlande uniquement. Des conditions générales supplémentaires, y compris les paris gratuits, le jeu, le lieu, le mode de paiement et les contributions de mise, s’appliquent. Begambleaware.org

Pari vierge Pariez 10 £ et obtenez 20 £: * Nouveaux membres. Dépôt de 10 £ min et pari sur les paris sportifs, placés et réglés à une cote de 1,5 min dans les 14 jours suivant l’inscription. Gagnez une partie des paris E / W. 2 jetons de paris gratuits non retirables de 10 £: acceptent sous 7 jours, valables 7 jours à compter de l’acceptation (ex. E / Ws & Multiples), mises non retournées. Cliquez ici pour les règles et exclusions. Pariez de manière responsable. BeGambleAware.org. 18 ans et plus

BetVictor Pariez 10 £ Obtenez 40 £: * Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous et placez un pari de qualification de 10 £ avec une cote de 2,00 ou plus sur les courses de chevaux dans les 7 jours suivant l’inscription; exclut les paris encaissés. Recevez 3 paris gratuits de 10 £ sur les courses de chevaux, plus un bonus de 10 £ au Gameshow. Pariez au bonus du Gameshow 40x pour retirer des gains maximum de 250 £. Les bonus expirent dans 7 jours. Paiements PayPal et par carte uniquement. Restrictions géographiques. Les conditions générales s’appliquent. 18+ begambleaware.org. Veuillez jouer de manière responsable.

Novibet Pariez 20 £ et obtenez 20 £: nouveaux clients au Royaume-Uni uniquement. KYC vérifié. Pari gratuit de 20 £ maximum. Pari minimum de 20 £. Cote minimale 7/10 (1.7). Code bonus: EXTRA10. La mise des paris gratuits n’est pas retournée. Certaines restrictions de marchés / sports / méthodes de paiement s’appliquent. Le pari de qualification doit être effectué dans les 3 jours. Pari gratuit valable 7 jours. et les conditions générales des promotions s’appliquent. Les conditions générales s’appliquent 18+ Begambleaware.org

Boylesports: Mise minimum 10 £. Cotes min.1 / 2 (1.5). Premier pari uniquement. Les paris gratuits expirent dans 7 jours. Les paris encaissés ne s’appliqueront pas. Restrictions des modes de paiement. Clients britanniques en ligne uniquement. 30 jours pour se qualifier pour 20 £ en paris gratuits. 18+. Les conditions générales s’appliquent à Begambleaware.org

Betfred Pariez 10 £ et obtenez 30 £: Nouveaux clients britanniques et NI uniquement. Code promotionnel SPORTS60. Déposez et placez le premier pari sportif de 10 £ + en une seule transaction, à une cote de Evens (2.0) +, réglée dans les 60 jours. Le premier pari doit être sur le sport. 30 £ en paris gratuits crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. Expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une validation par SMS peut être requise. Max 60 tours gratuits sur les bandes dessinées de la Ligue de la justice. Expiration de 7 jours. Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Betfair Pariez 5 £ Obtenez 20 £: mise minimum de 5 £ sur le SBK, cote minimale 1,5 (1/2). Récompenses valables 7 jours. Les paris gratuits doivent être placés à une cote minimale de 1,5 (1/2). Échangez des paris gratuits limités à certains marchés. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les conditions générales s’appliquent 18+ Begambleaware.org

Parimatch Pariez 5 £ Obtenez 30 £: les nouveaux clients optent, pariez 5 £ et obtenez 2 paris gratuits de 10 £ pour des événements fixes (cote 2,00+) + 10 £, bonus de machines à sous, jeux sélectionnés, mise 20x pour retirer un maximum de 250 £. Les bonus expirent dans 7 jours. Paiements par carte uniquement. Des conditions supplémentaires pour les clients BetVictor existants s’appliquent. T & Cs s’appliquent, 18+ | begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable

888Sport Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimum de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Paris gratuits crédités lors du règlement des paris éligibles et expirant après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. des restrictions de retrait et des conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Ladbrokes Pariez 5 £ Obtenez 20 £: 18+. Nouveaux clients UK + IRE. PayPal et certains types de dépôts et types de paris exclus. Pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4 paris gratuits de 5 £. Paris gratuits valables 4 jours sur les sports, mise non remboursée, des restrictions s’appliquent. Les conditions générales s’appliquent à Begambleaware.org

corail Pariez 5 £ et obtenez 20 £: Joueurs éligibles au Royaume-Uni + IRE. Paypal et certains types de dépôt et de pari excl. Premier pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4x paris gratuits de 5 £. Paris gratuits valables 7 jours, mise non remboursée. Aucun retrait, aucune restriction ni aucune condition ne s’appliquent. 18+ T & Cs s’appliquent. Begambleaware.org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé