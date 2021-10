Beth Rigby embroche Boris Johnson après l’attaque de « crédibilité » de Macron contre le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

La rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby, a mis Boris Johnson dans l’embarras alors qu’elle se demandait si le gouvernement britannique interprétait les demandes de la France pour des licences de pêche supplémentaires comme une violation de l’accord. Mme Rigby a mis au défi à plusieurs reprises le Premier ministre de confirmer que les coups d’Emmanuel Macron au Royaume-Uni pourraient entraîner des poursuites judiciaires. Elle a demandé à M. Johnson son évaluation de la situation alors qu’il se préparait à rencontrer d’autres dirigeants mondiaux lors de la réunion du G20 qui se tiendra à Rome ce week-end.

Mme Rigby a déclaré : « Juste en ce qui concerne le Brexit, la France. Le différend avec la France sur la pêche et l’UE sur le Brexit – êtes-vous à l’aube de deux guerres commerciales ?

« Un avec l’UE à la frontière de l’Irlande du Nord et un avec les Français sur la pêche. »

M. Johnson a déclaré: « Nous sommes très désireux de travailler avec nos amis et partenaires sur toutes ces questions. Si un autre pays européen veut briser le TCA alors…

« De toute évidence, nous devrons prendre des mesures pour protéger les intérêts britanniques. »

La réponse a incité le rédacteur en chef de Sky News à demander : « Allez-vous lancer un règlement des différends avec la France ?

JUST IN: Biden s’en prend à la relation spéciale au Royaume-Uni alors qu’il soutient MACRON au milieu d’une ligne de pêche

Le Premier ministre a répondu : « S’il y a une violation du traité, ou si nous pensons qu’il y a une violation du traité, bien sûr. »

Mme Rigby a ensuite demandé à deux reprises à M. Johnson s’il pensait que les Français avaient violé l’accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni.

M. Johnson a déclaré: « Nous ferons le nécessaire pour protéger les intérêts britanniques. Mais je suis concerné ici, aujourd’hui. »

Elle a ensuite demandé une troisième fois, après quoi le Premier ministre a déclaré: « Je crains qu’il n’y en ait.

« Et je regarde ce qui se passe en ce moment et je pense que nous devons régler cela. »

LIRE LA SUITE : Contrôlez les Français ! L’UE a averti que l’article 16 « sera déclenché » si Macron n’est pas maîtrisé

Mais le président et président des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, Jean-Marc Puissesseau, a qualifié l’argument de « ridicule » en exhortant les deux parties à calmer les discussions sur les menaces et les représailles.

M. Puissesseau a encouragé le Premier ministre et M. Macron à trouver « un accord » lorsqu’ils s’entretiennent en marge du sommet du G20 ce week-end, avec des suggestions qu’ils pourraient rencontrer samedi.

Il a dit « Ce sera terrible pour les deux côtés de la Manche : pour vous, pour nous, pour les ports, les pêcheurs de votre pays, pour les pêcheurs de notre pays.

« Et ce n’est que pour 40 petits bateaux qui ne sont pas autorisés à pêcher dans votre pays, alors j’espère qu’il y aura un accord à ce sujet au cours du week-end. »