Bethenny Frankel dénonce les rumeurs « irresponsables » sur sa relation

Suite à des spéculations selon lesquelles Bethenny Frankel peut être une femme célibataire, elle mentionne tout.

Au cas où vous l’auriez manqué, l’ancienne de Real Housewives of New York City, qui s’est fiancée à un amour de longue date Paul Bernon plus tôt cette année, les adeptes d’Instagram étaient en effervescence le 21 décembre lorsqu’elle a partagé une photo d’elle prenant la pose près de son arbre de Noël. Cependant, ce n’était pas la photo elle-même qui faisait parler les fans, c’était sa main gauche, qui était sans son énorme cierge magique résident. À la suite de la publication, qui a suscité des spéculations sur sa relation, Bethenny s’est rendue sur Instagram Stories plus tard dans la journée pour s’adresser à la « presse irresponsable ».

« Je n’ai pas eu à répondre aux rumeurs, mais les rumeurs blessent et affectent d’autres personnes, tout comme la presse irresponsable », a déclaré la fondatrice de Skinnygirl. « Je suis fiancée à un homme merveilleux nommé Paul. Nous nous sommes fiancés en février, et des mois plus tard, je nageais et j’avais ma bague, puis il est apparu que nous étions fiancés, car nous n’avons pas fait d’annonce Nous n’avions pas l’impression de vouloir annoncer nos fiançailles.