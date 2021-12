Bethenny Frankel n’a plus à payer la pension alimentaire de Jason Hoppy

Cette femme au foyer n’a pas à payer.

Bethenny Frankel a remporté une autre victoire dans sa bataille de garde de plusieurs années avec son ex Jason Hoppy. La star de Real Housewives of New York City, 51 ans, n’a pas besoin de payer de pension alimentaire à son ex-mari, a déclaré son représentant à E! Nouvelles.

« Après avoir obtenu la garde légale complète de Bryn en 2020, elle a désormais obtenu la garde résidentielle principale de Bryn « , a déclaré son représentant dans un communiqué. » Elle n’est également plus tenue de payer une pension alimentaire directe pour enfants. «

ET! News a contacté l’avocat de Jason pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse. L’avocat de Bethenny a refusé de commenter.

Le couple, qui partage une fille de 11 ans, s’est séparé en 2012 avant que leur divorce ne soit finalisé plus tôt cette année. En janvier 2021, un juge a finalement approuvé la scission et Bethenny a rapidement déclenché des rumeurs de fiançailles en affichant une bague en Floride.

Peu de temps après, une source a confirmé à E! News en mars qu’elle était fiancée à Paul Bernon. Ils sont officiels sur Instagram depuis 2018, bien qu’ils aient eu une brève pause en 2020.