Bethesda achète Deathloop Actor PS5 parce qu’il ne pouvait pas en trouver un

L’acteur Jason Kelley, qui exprime Colt dans le Deathloop récemment publié, fait partie des nombreux encore incapables de mettre la main sur une PlayStation 5. Après avoir admis son problème, Bethesda l’a aidé et lui en a obtenu un, a rapporté IGN.

Lorsque Deathloop est sorti plus tôt ce mois-ci, Kelley a enregistré une courte vidéo promo pour le jeu. Dans ce clip, il a expliqué qu’il avait toujours besoin d’une PS5 pour pouvoir réellement jouer au jeu dont il exprime le personnage principal et a demandé à quiconque peut l’aider à mettre la main sur une pour, eh bien, l’aider.

N’oubliez pas: Deathloop est un jeu exclusif à la console PS5 (au moins pendant un an environ), et bien que le dernier jeu d’Arkane soit également sorti sur PC, tout le monde n’a pas une plate-forme assez puissante pour y jouer. En réponse, Pete Hines, vice-président senior du marketing mondial et des communications de Bethesda, a suggéré que lui et l’éditeur pourraient “probablement aider” Kelley dans sa quête pour obtenir une PS5.

Flashforward au 24 septembre lors d’une interview avec Jumpcut Play sur YouTube lorsque Kelley a donné aux gens une mise à jour sur sa chasse PS5. Et il avait de bonnes nouvelles !

“Je viens d’être informé par Bethesda qu’une PS5 était disponible”, a déclaré Kelley. “[It’s] va m’être expédié, avec le jeu aussi. Donc, je vais jouer le jeu… Je suis super excité.

Il devrait être excité. Deathloop est, après tout, assez rad. Ce n’est peut-être pas le meilleur jeu d’Arkane, mais c’est un voyage élégant et sauvage dans le temps. De plus, il a un coup de pied vraiment doux, qui ne devient jamais ennuyeux. Sérieusement. Je ne me lasserai jamais de donner un coup de pied aux imbéciles des falaises et des bâtiments.

Ainsi, la chasse PS5 de Kelley est terminée. Malheureusement, de nombreuses personnes ont encore du mal à mettre la main sur une console PS5 ou Xbox Series X ou S. Alors que nous approchons d’un an après le lancement des consoles, il semble que les choses ne s’améliorent pas de sitôt. Les pénuries mondiales de puces, les problèmes de covid-19, la demande extrêmement élevée, les revendeurs de merde et les robots se sont combinés pour créer une tempête parfaite et terrible qui signifie que la plupart des joueurs sont toujours incapables de trouver l’une ou l’autre console de nouvelle génération.

Ou vous pouvez devenir un acteur à succès, obtenir un rôle dans un jeu qui ne sortira que sur les consoles de nouvelle génération, puis demander publiquement une console et espérer que vos chefs d’entreprise vous entendront et décideront que vous en offrir une est une bonne publicité. Simple, vraiment.