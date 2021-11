Bethesda explique où se trouve « Elder Scrolls 6 »

Cela fait une décennie que The Elder Scrolls: Skyrim est sorti et il n’y a toujours pas de suite en vue. Bien que Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda, s’ouvre enfin sur ce qui se passe avec Elder Scrolls 6, a rapporté IGN mardi.

« Prévoyez-vous d’avoir le genre d’écart que nous avons entre Skyrim et le suivi ? Je ne peux pas dire que c’est une bonne chose », a déclaré Howard via IGN. « Est-ce que j’aimerais pouvoir agiter une baguette et que le jeu que nous voulions faire vient de sortir ? Absolument. »

Howard poursuit en disant qu’il y avait plusieurs projets que Bethesda Game Studios voulait faire avant de retourner dans le monde de Tamriel. L’un étant Fallout 76 et l’autre le prochain RPG Starfield.

«Nous avions l’impression de faire quelque chose comme Starfield. Cela faisait longtemps que nous voulions faire autre chose et jouer dans un nouvel univers, alors si ce n’est pas maintenant – je remonte le temps, nous avons commencé juste après Fallout 4, donc 2015 – sinon maintenant, quand ? J’avais l’impression que si nous ne le faisions pas à ce moment-là, le « quand » pourrait être « jamais », a déclaré Howard via IGN.

Skyrim a eu un impact sur la vie de beaucoup d’entre nous ici à Bethesda. Pour célébrer #Skyrim10, nous partageons certaines de nos propres histoires : https://t.co/7WSHA6XYAE pic.twitter.com/auTOkuSXQ8 – Bethesda (@bethesda) 9 novembre 2021

Cela semble être une réponse assez simple: Bethesda voulait travailler un peu sur autre chose que Elder Scrolls. C’est compréhensible puisque les RPG avec la portée de Skyrim prennent plusieurs années à faire. Selon Howard, le développement sur Starfield a commencé il y a près de six ans, et nous ne l’avons toujours pas vu ! Les bandes-annonces de l’histoire sont assez malades, cependant.

Bethesda n’accélère pas le développement d’Elder Scrolls 6 avant la sortie de Starfield le 11 novembre 2022. Donc, si vous tenez compte du fait qu’il a fallu sept ans pour que le RPG scifi soit publié, alors Elder Scrolls ne verra probablement pas de nouveau entrée depuis très, très longtemps.

Elder Scrolls 6 est peut-être encore loin, mais bon, peut-être que Skyrim: Anniversary Edition va rayer cette démangeaison RPG du monde ouvert pour le moment? Probablement pas. Assurez-vous d’ailleurs de sauvegarder vos mods pour cette réédition.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

