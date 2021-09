Bethesda Un-Delays Fallout 76 Expansion après la débâcle de remboursement

Image : Bethesda

Tout d’abord, la saison 6 de Fallout 76 devait être mise en ligne hier. Et puis ce n’était pas le cas. Et puis finalement, c’était le cas, mais pas avant qu’un groupe de joueurs se soient précipités pour acheter des récompenses de dernière minute, puis se soient heurtés à un bug alors qu’ils tentaient d’obtenir des remboursements lorsqu’ils ont vu que les plans avaient changé. C’était chaotique comme seul un jeu de service en direct peut l’être, et Bethesda a répondu de la manière la plus Fallout 76 possible en offrant une branche d’olivier sous la forme d’un double XP.

Comme beaucoup d’autres jeux de service en direct, Fallout 76 a un laissez-passer saisonnier appelé SCORE Board que les joueurs peuvent classer pour des récompenses spéciales en complétant des défis dans le jeu ou en dépensant de l’argent. Lorsque la saison change, les anciennes récompenses disparaissent, incitant les joueurs à finir de les broyer ou à dépenser de l’argent en microtransactions pour les acquérir avant la mise en ligne de la prochaine mise à jour. C’est ce qui s’est passé lorsque les joueurs ont récemment appris que la saison 6 serait mise en ligne le 8 septembre, le même jour que l’extension tant attendue de Fallout 76 Worlds, qui ajoute de nouveaux serveurs personnalisés et des fonctionnalités de construction de base.

Mais il y avait un bug, comme Fallout 76 a parfois été connu pour avoir, qui empêchait les joueurs d’obtenir les récompenses SCORE restantes pour lesquelles ils avaient dépensé de l’argent réel pour gagner. Bethesda l’a officiellement reconnu le 7 septembre et a annoncé que la saison 6 serait retardée de deux semaines en conséquence.

“Nous avons découvert un problème affectant les classements de la saison 5, où les joueurs peuvent dans certains cas ne pas être en mesure de réclamer les récompenses pour les rangs qu’ils ont achetés à l’aide d’atomes”, a écrit la société sur Reddit. “En conséquence, nous prévoyons actuellement de prolonger la saison 5 de deux semaines.”

En attendant, Bethesda a déclaré qu’il désactiverait les classements par le biais de microtransactions et travaillerait à la résolution du problème et à l’obtention des récompenses manquantes pour les joueurs.

Ceci, à son tour, a énervé les joueurs qui avaient déjà dépensé de l’argent pour obtenir le butin restant du tableau de SCORE. Prolonger la saison 5 de deux semaines signifiait qu’ils avaient le temps de gagner leurs récompenses saisonnières restantes simplement en jouant. En effet, ils se sentaient dupés.

Le lendemain, des appels de remboursement ont explosé sur le subreddit Fallout 76. « Todd : Tous les achats d’Atom au cours des 7 derniers jours devraient être remboursés… Full Stop », a écrit un joueur, invoquant le directeur créatif de Bethesda, comme le fait souvent le subreddit, comme un mystérieux et tout-puissant mème slash de divinité qui peut faire leurs problèmes disparaissent d’un simple clic. Au lieu de cela, Bethesda a soudainement décidé de changer de cap et de lancer la saison 6 à temps après tout.

“Après une enquête plus approfondie, nous avons constaté que nous pouvons avancer en toute sécurité avec le démarrage de la saison 6 aujourd’hui, le 8 septembre, comme prévu”, a écrit Bethesda sur le subreddit moins de 24 heures plus tard.

L’éditeur poursuit :

Nous aimerions également exprimer nos sincères excuses à vous tous dans la communauté pour toute confusion ou inconvénient que notre annonce initiale a pu causer alors que nous pensions que nous devions retarder la saison 6. Pour aider à y remédier, nous allons lancer les événements Double XP et Double SCORE Daily Challenge ce week-end à partir de la mise en ligne du patch d’aujourd’hui, jusqu’à 12h00 HE (16h00 UTC) le lundi 13 septembre.

Bethesda, remarquez, était la même entreprise qui s’est initialement excusée pour les sacs en nylon bon marché sortis dans ses éditions collector de Fallout 76 en promettant aux joueurs 5 $ en dollars de microtransaction Fallout 76.

Il y a beaucoup de facteurs aggravants à ce gâchis. La première est que les saisons de Fallout 76 durent traditionnellement 10 semaines, mais la saison 5 n’en a duré que neuf. Il n’y a pas non plus de compte à rebours dans le jeu permettant aux joueurs de savoir quand la saison en cours expirera, et Bethesda n’a confirmé la date de fin de la saison 6 qu’il y a quelques semaines. Certains joueurs se sont également plaints du fait que le bug de classement actuel du SCORE Board était connu depuis un certain temps. Ensuite, il y a le fait que Bethesda a annoncé le retard à la dernière minute sur Reddit, pas dans le jeu ou sur Twitter, puis a annulé la décision tout aussi soudainement et aussi discrètement. En d’autres termes, c’était une recette parfaite pour qu’un problème frustrant mais étroit se transforme en une plus grande débâcle de service en direct.

C’est aussi un moyen d’éclipser les ajouts par ailleurs soignés à venir au Fallout MMO via sa mise à jour Worlds, qui comprend de nouveaux outils pour les moddeurs et les joueurs de rôle pour s’amuser, jouer un rôle et aider à façonner l’avenir de Fallout 76. L’extension est principalement gratuite, mais se fait au détriment du bruit comme ci-dessus.