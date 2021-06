Beti Onak défend son leadership face à Peña Azagresa

24/06/2021 à 20h00 CEST

Vendredi prochain à 20h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Peña Azagresa et à Onak dans le Miguel Sola.

La Peña Azagresa vient avec optimisme le match après avoir battu le Corellano dans le Ombatillo municipal par 5-6, avec autant de Ignacio Manero, Jorge Manzanares, Imas, Edu Manero, Hernández Sola Oui Dany. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des neuf matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 39 buts pour et 51 contre.

Du côté des visiteurs, le Beti Onak a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Baztan lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés. Sur les neuf matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Beti Onak Il en a remporté sept avec un chiffre de 53 buts pour et 33 contre.

Concernant les résultats en tant que lieu, le Peña Azagresa a gagné deux fois et a été battu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Beti Onak vous pouvez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le Beti Onak a un bilan de quatre victoires en quatre matchs joués, il sera donc un rival difficile pour le Peña Azagresa, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

De même, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans cette compétition puisqu’elle a remporté trois matchs d’affilée au stade de la Peña Azagresa. Le dernier match entre les Peña Azagresa et le Onak Ce tournoi s’est joué en novembre 2019 et s’est conclu par un match nul 1-1.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, on constate que les deux équipes sont séparées de 10 points en faveur de la Beti Onak. L’équipe de Rafael Bericat Orta Il entre dans le match en cinquième position et avec 37 points avant le match. Pour sa part, le Beti Onak Il est l’actuel leader de la deuxième phase de la troisième division et a accumulé un total de 47 points jusqu’à présent.