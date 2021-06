Betis, attentif à la situation à Puado

01/06/2021 à 17:03 CEST

Alberto Teruel

Real Betis Balompié, en vue de la prochaine saison, a commencé à sonder le marché des transferts à la recherche de renforts dans le domaine offensif. Comme l’a révélé le portail numérique Goal, l’objectif principal de l’équipe Verdiblanco est Javi Puado, un ailier qui joue actuellement pour l’Espanyol.

L’équipe de jeunes bleu et blanc s’est imposée comme l’une des grandes révélations de la saison en Smartbank League. Le jeune barcelonais inscrit 12 buts et 8 passes décisives dans la catégorie argent du football espagnolDes chiffres qui ont aidé l’Espanyol à obtenir un billet pour une promotion en première division.

Bien qu’il soit l’un des grands fleurons de l’équipe bleu et blanc, son avenir est encore loin d’être résolu. Son contrat se termine en juin 2022, Bien que l’intention de l’Espanyol soit de parvenir à un accord pour un renouvellement qui n’avance pas pour le moment.

Après les informations sur l’objectif, Antonio Cordón, directeur sportif du Betis, a déjà contacté Puado pour lui expliquer qu’il s’intégrerait parfaitement dans le projet sportif du Betis. Le jeune ailier sera une pièce importante de l’effectif de l’Espanyol à son retour en Liga, mais l’idée de jouer la Ligue Europa vêtue de vert et de blanc pourrait finir par faire pencher la balance en faveur du Betis.

Le phare qui guide ‘La Rojita’

Si l’équipe espagnole des moins de 21 ans a atteint la demi-finale européenne, c’est en grande partie grâce à Puado. L’ailier a scellé la passe de l’équipe nationale contre la Croatie (2-1) avec deux buts, le premier d’une souris de zone et le second d’une belle facture, après un jeu individuel dans lequel il a esquivé les défenseurs et le gardien de but.