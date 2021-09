Betis – Celtique | Un classique pour la première européenne de Pellegrini’s

15/09/2021

Les Bétis du chilien Manuel Pellegrini commencera ce jeudi dans le Benito Villamarin son voyage dans le Ligue Europa avec l’un des classiques du football continental, le Glasgow Celtic, le premier des tests décisifs de cette phase de groupes exigeante dans laquelle l’équipe Bétique devra également se voir avec le Bayer Leverkusen l’allemand et le Ferencvaros Hongrois.

Ceux de Pellegrini avec un bon moral après le premier triomphe en championnat contre Grenade (1-2) contre un adversaire coriace à craquer contre lequel ils doivent commencer par la victoire pour affronter un groupe dit “de la mort” et dans lequel le Bétis aspire à sceller au plus vite le classement des huitièmes de finale.

Devant une équipe écossaise qui vient d’être réunie avec le triomphe dans leur compétition nationale contre le Comté de Ross (3-0) et de se réengager dans la course à la direction de la Ligue écossaise qui domine le Rangers, les Bétis fera valoir le facteur terrain et ses fans, à 60% de la capacité de 60.000 localités de la Villamarin, pour mettre sa carrière sur la bonne voie dans cette compétition.

Rotations dans le onze de Pellegrini

Pellegrini pourrait introduire quelques changements dans son onze pour doser les siens avant l’accumulation des matches, bien que l’importance de la nomination laisse penser que le Chilien gardera ses joueurs de franchise avec quelques modifications pour gérer la garde-robe de son effectif sans perdre en compétitivité.

Le Chilien pourrait être lâché dans le cadre vert et blanc Claudio Bravo, tandis qu’à l’arrière ils pourraient former Hector Bellerin sur le côté droit, Juan Miranda à gauche pour remplacer Alex Moreno; et, avec la baisse de Marc Bartra par une piqûre musculaire qui l’oblige à se retirer grenade, l’axe pourrait être celui formé par Victor Ruiz et l’argentine Pezzella allemande.

son compatriote Guido Rodriguez C’est un fixe dans la zone de confinement, la clef de voûte d’un centre du terrain dans lequel il pourrait être accompagné des Portugais Guillaume Carvalho après sa performance exceptionnelle à Los Cármenes et qui Pellegrini il pourrait continuer à donner confiance au double pivot.

Cependant, dans le cas où le Chilien déciderait de faire une rotation au milieu de terrain pour Carvalho, l’option principale est celle du Mexicain André Sauvé, avec la possibilité dans tous les cas d’avoir des minutes de la première européenne du Bétis.

La continuité pourrait également avoir en ce qui concerne grenade le magicien Sergio Canales, auteur du but vainqueur, Nabil Fekir et Rodrigo Sánchez ‘Rodri’, un autre des paris fermes du Chilien, tandis que dans le reste, il pourrait y avoir des variations qui passeraient par des noms tels que le capitaine Joaquin Sanchez, Cristian Tello ou Aitor Ruibal.

Pour la pointe de l’attaque, Manuel Pellegrini Je pourrais donner au Brésilien la veste de départ Guillaume-Joseph face à Image de balise Borja Iglesias, avec des options pour avoir également un procès-verbal tout au long de la réunion pour Juanmi Jiménez.

Un celte en plein essor

Les celtique, qui a perdu la saison dernière la couronne de champion de la Ligue écossaise, a subi un coup dur cet été, avec le départ de Odsonne Edouard, le meilleur buteur, par Palais de cristal et l’équipe n’a pas récupéré dans ces premiers stades de la saison.

Malgré l’accès à cette phase de groupes en éliminant le AZ Alkmaar, l’Ecosse a perdu deux de ses cinq premiers matches, dont le derby Old Firm contre le Rangers. De plus, l’ensemble de Glasgow ne pourra pas compter sur ce match ou avec l’ailier Liel Abada ni avec le milieu de terrain Callum McGregor, le premier en raison de la célébration de Yom Kippour et le second en raison d’une blessure.

Les files d’attente probables

Bétis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella, Víctor Ruiz, Juan Miranda ; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Canales, Fekir, Rodri ; et Guillaume José.

Glasgow Celtic: Hart; Taylor, Starfelt, Carter-Vickers, Juranovic; Turnbull, Rogic, Christie; Jota, Ajeti et Furuhashi.