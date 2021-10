Betis et Atlético, un duel de haut vol

31/10/2021 à 10h15 CET

ETL’Atlético de Madrid de Cholo Simeone reçoit le Real Betis de Manuel Pellegrini dans l’un des pires moments de la saison: après avoir battu le FC Barcelone avant la deuxième pause de l’équipe nationale, les colchoneros ajoutent trois matchs consécutifs sans gagner avec deux nuls en Liga (2-2 contre la Real Sociedad et Levante) et une défaite en Ligue des champions (2-3 contre Liverpool).

Les rojiblancos, qui font partie des grands prétendants au titre après avoir été sacrés champions de l’édition 2021/22, ont besoin des trois points pour revenir aux positions européennes : Avec 19 points sur 30 possibles, ils sont à la sixième place derrière le Real Madrid (24), Séville (24), la Real Sociedad (24), le Real Betis (21) et le Rayo Vallecano (19). Sans Kondogbia, Lemar ou Llorente, l’Atlético vise la sixième victoire en Liga.

Les Bétiques, quant à eux, sont doux : ils ajoutent trois victoires consécutives en Liga et seulement deux défaites lors des 11 premiers matchs de l’édition 2021/22. Ils ont également ajouté 15 des 18 derniers points joués : L’équipe de Manuel Pellegrini a connu un début difficile avec deux points sur neuf possibles et seulement deux nuls lors des trois premières journées.

S’installer dans l’espace Champions, un objectif partagé

L’Atlético de Madrid et le Real Betis sont tous deux dans la zone noble du classement avec 19 et 21 points obtenus lors de ce match aller de la saison 2021/22 en Liga. Du moins au plus dans le cas des Bétiques, les deux équipes affrontent un match clé pour les aspirations qualificatives dans cette première section de Liga : la victoire laisse l’une ou l’autre équipe en position de Ligue des Champions.

Le match au Wanda Metropolitano a un arôme spécial pour le Real Betis, qui ne sait pas ce que c’est que de gagner : Depuis que l’Atlético a déménagé à la périphérie de la ville de Madrid, l’équipe Bétique n’a obtenu qu’un match nul 0-0 comme meilleur résultat. Les Andalous, en effet, n’ont plus atteint les trois points en tant que visiteurs depuis le 18 décembre 2011.