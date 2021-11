Betis-Sevilla, déclaré à haut risque

02/11/2021 à 17:37 CET

La commission anti-violence a accepté mardi de déclarer le derby sévillan de la prochaine journée de la Ligue en première division, qui affrontera le Betis et Séville dimanche 7 à partir de 21h00, a confirmé le ministère de l’Intérieur.

La rencontre, correspondant à la treizième journée du championnat, sera le premier derby public en deux ans à Séville, depuis novembre 2019 en raison de la pandémie.

La sous-délégation du gouvernement à Séville a confirmé ce mardi également l’opération de sécurité préparée pour le crash, avec la participation de plus de 850 personnes, dont plus de 350 agents de la Police Nationale et le reste de la police locale, des pompiers, de la protection civile, du 061 et de la sécurité privée.