Betis vs Real Madrid, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid visite le Betis et il le fera sans beaucoup de joueurs importants. Modric, Kroos et Nacho sont tous sortis, tout comme Mendy et Marcelo. Cela signifie que David Alaba sera probablement déplacé au poste de défenseur central après avoir disputé les deux premiers matchs du Real Madrid sur le flanc gauche de la ligne défensive. Miguel Gutierrez devrait débuter comme arrière gauche sans Mendy et Marcelo, et à en juger par ses quelques matches la saison dernière, il devrait être prêt à jouer à un niveau élevé.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Gutierrez, Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius, Bale, Benzema.

Le Betis a prédit XI : Silva, Montoya, Gonzalez, Ruiz, Miranda, Rodriguez, Guardado, Juanmi, Canales, Fekir, Iglesias.

Le Real Madrid doit montrer de sérieuses améliorations défensives après avoir concédé trois buts contre Levante la semaine dernière. Vinicius pourrait avoir une chance bien méritée de commencer, mais l’attention d’Ancelotti sera sûrement sur la ligne arrière. Alaba et Militao devraient être les défenseurs centraux de départ une fois que tout le monde sera en bonne santé, il est donc temps pour eux de montrer qu’ils peuvent s’occuper des affaires.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 28/08/2021

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Estadio Benito Villamarín, Séville, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

