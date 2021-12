Beto Cuevas a eu une bonne claque sur une application de rencontres

Beto Cuevas a reçu une bonne claque sur une application de rencontres | .

Le célèbre acteur et chanteur chilien, Beto Cuevas, a eu une terrible expérience sur une application de rencontres et a décidé de la partager, il essayait de sortir avec quelqu’un quand il a fini par recevoir une bonne gifle de la personne qu’il a fait « Correspondre ».

Bonne entrevue avec le programme « Vente » où l’acteur a avoué qu’il travaillait dans Etat Uni et profitant de son séjour, il voulait prouver qu’ils seraient aussi les applications de rencontres et j’en ai un.

« J’ai décidé de l’essayer parce que c’était celibataire… mais je n’ai pas aimé, j’ai eu une expérience qui n’a pas été très agréable car on ne sait pas, enfin comment la vie aussi, on peut rencontrer quelqu’un qui se présente à vous et finalement cette relation ne marche pas », avoua la chanteur.

Et la situation était comme ça, comme n’importe qui a téléchargé le application et l’une des filles à qui il a parlé était celle qui sortait, cependant le rendez-vous était quelque chose de très différent de ce qu’il imaginait, il s’est retrouvé avec une gifle sur la joue.

« Après nous avoir donné quelques baisers, j’ai frappé un gifler et il a touché mon nerf optique avec son doigt et j’ai vu une lumière bleue comme dans les dessins animés, c’est à ce moment-là que je n’ai plus aimé ça », a-t-il déclaré. (L’interview avec Beto Cuevas commence à la minute 33)

Et le célèbre chilien assure qu’à partir de ce moment il a décidé de mettre fin à la rencontre et de supprimer l’application qu’il avait téléchargée pour faire ces tentatives, une expérience horrible et un mauvais goût dans la bouche.

Je ne remets jamais la batterie et une femme le frappait, mais je ne considère pas non plus qu’une femme a le droit de frapper un homme, alors je l’ai invitée à partir et elle est partie, je n’ai plus jamais entendu parler d’elle », a-t-il conclu .

Les animateurs de l’émission ont été impressionnés par l’anecdote, tandis que le chanteur a continué à détailler qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, il ne savait pas si c’était quelque chose de positif ou de négatif, car pour lui c’est simplement quelque chose qu’il ne conçoit pas et que vous ne voudriez pas avoir à vos rendez-vous.