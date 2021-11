Beto O’Rourke entend un électeur du Texas : « Vous avez perdu deux fois. Non veut dire non !’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La campagne 2022 du démocrate texan Beto O’Rourke au poste de gouverneur a commencé il y a quelques jours à peine, mais au moins un électeur de l’État a déjà fait savoir à l’ancien membre du Congrès ce qu’il pensait.

« Nous ne voulons pas de vous ici », a crié l’homme à O’Rourke lors d’un récent événement de campagne, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. À l’époque, O’Rourke semblait être entouré d’une foule par ailleurs favorable, avec des pancartes et des t-shirts Beto O’Rourke visibles en arrière-plan.

« Au nom des éleveurs, du pétrole et du gaz et des agriculteurs, je suis dans votre grill pour vous dire de ne pas revenir », a persisté l’homme, alors que les partisans d’O’Rourke tentaient de le crier et que les agents de sécurité commençaient à se diriger vers lui. La confrontation a été rapportée par The National Desk.

BETO O’ROURKE DIT QUE LA CAMPAGNE DES GOUVERNEURS DU TEXAS NE SERA PAS SUR BIDEN, LE PRÉSIDENT DU SLAM SUR L’IMMIGRATION

« Vous ne prenez pas mes armes non plus », a poursuivi le critique d’O’Rourke.

« Personne ne veut de toi ici. Non veut dire non. Trois fois – tu as perdu deux fois. Non veut dire non ! »

Le chahuteur semblait faire référence à la tentative infructueuse d’O’Rourke de renverser le sénateur républicain américain Ted Cruz en 2018 et à sa candidature avortée à l’investiture présidentielle du Parti démocrate en 2020.

L’ancien représentant américain Beto O’Rourke. (Presse associée)

L’homme dans la vidéo semblait également faire référence à l’engagement passé d’O’Rourke de « prendre votre AR-15, votre AK-47 », qu’il a réitéré ce week-end lors d’une apparition sur CNN.

« Je garde toujours ce point de vue » sur ce qu’il a appelé « des armes de guerre », a déclaré dimanche le candidat.

Le territoire d’El Paso d’O’Rourke a été le théâtre d’une fusillade de masse en août 2019 qui a fait 23 morts.

Avant ses élections au Sénat et à la présidence, O’Rourke, 49 ans, a siégé au conseil municipal d’El Paso de 2005 à 2012, puis a servi à Capitol Hill de 2012 à 2018 après avoir été élu à la Chambre des États-Unis pour représenter le 16e district du Congrès à West Texas.

Maintenant, il cherche à renverser le gouverneur sortant du Texas, Greg Abbott, espérant en partie que des questions telles que la loi controversée sur l’avortement au Texas aideront le démocrate à remporter une victoire.

Mais Abbott n’est pas le seul obstacle potentiel entre O’Rourke et le fauteuil du gouverneur. La star hollywoodienne née au Texas, Matthew McConaughey, songerait également à participer à la course – et un récent sondage a montré que l’acteur devance Abbott et O’Rourke s’il choisit de se présenter, selon le Dallas Morning News.

McConaughey n’a pas encore indiqué s’il se présenterait en tant que démocrate, républicain ou indépendant, a rapporté le New York Post.

Du côté du GOP, l’ancien chef du Parti républicain du Texas Allen West, un ancien membre du Congrès de Floride, est un autre nom familier à la recherche du poste le plus élevé de l’État. West, un ancien officier de l’armée également, a lancé sa campagne le 4 juillet.