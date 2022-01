Betsy DeVos fait partie du scandale électoral en Russie

Betsy DeVos, l’ancienne secrétaire à l’Éducation de l’administration Trump, a un frère milliardaire, Erik Prince. Prince représente sa famille comme l’un des nombreux militants sociaux-conservateurs d’extrême droite, et a versé des millions dans des organisations et des personnes qui feraient avancer un programme d’extrême droite.

Prince est également le fondateur de Blackwater, une entreprise que les États-Unis ont embauchée pour tenter de privatiser une partie de la guerre en Irak. Blackwater et Prince montrent comment les gens peuvent gagner de l’argent en faisant de la guerre une entreprise rentable.

Le nom Blackwater peut sembler familier. Plusieurs entrepreneurs ont été reconnus coupables d’avoir tué dix-sept civils irakiens non armés. Après cela, l’entreprise a été forcée de changer de marque et de se distancer de la recherche typique de Blackwater sur Google. Erik déménage sa famille dans un endroit obscur et est largement tombé dans l’oubli du public.

Rachel Maddow explique que c’est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Prince était peut-être loin de la vue du public, mais il était fortement dans le collimateur de l’équipe Trump. Avant l’élection présidentielle de 2016, Breitbart News de Steve Bannon a publié un article dans lequel Erik Prince aurait déclaré que la police était sur le point d’arrêter Hillary Clinton en tant que complice d’un réseau de blanchiment d’argent et de pédophilie.

Selon Prince, les arrestations étaient imminentes, même si le ministère de la Justice d’Obama travaillait dur pour dissimuler l’histoire. Le rapport affirmait également qu’Hillary fréquentait une « île sexuelle secrète avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein » et qu’Hillary était coupable de meurtre.

Rachel Maddow a rassemblé les morceaux.

Prince est le frère de Betsy DeVos. Prince a donné plus de 100 000 $ à un super PAC soutenant la campagne Trump. Bloomberg News rapporte que Prince était un conseiller important de Trump pendant la transition.

Bloomberg News décrit la rencontre entre Prince et ses principaux collaborateurs à plusieurs reprises alors que le nouveau gouvernement prenait forme. Prince a été chargé d’identifier les personnes nommées par le gouvernement parmi les personnes du secteur privé. L’utilisation d’entrées dérobées dans les propriétés de Trump a gardé les réunions de Prince clandestines, même une avec Kellyanne Conway, au cours de laquelle les deux ont discuté de changements massifs dans la communauté du renseignement américain.

L’importance de toutes ces informations ? Premièrement, l’administration Trump a nié avoir eu une quelconque communication avec Erik Prince. Ils ont dit qu’il n’avait rien à voir avec une quelconque partie de la campagne, de la transition ou de l’administration, et qu’il n’avait aucun lien avec un membre de l’administration Trump.

Pourtant, le Washington Post rapporte que Prince a eu deux jours de réunions secrètes sur une île, avec un émissaire russe. La raison en était « d’établir un canal de retour Trump-Poutine ».

Le Post cite un responsable russe proche de Poutine qui a déclaré que Prince s’était « présenté comme un envoyé non officiel de Trump ». Ces réunions font désormais partie de l’enquête en cours sur les liens entre Trump et Poutine.

