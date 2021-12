Bette Midler est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

. bette midler

L’Américaine Bette Midler est une actrice et chanteuse qui fait partie des personnes honorées au 44e Kennedy Center Honors.

Elle est connue pour des rôles à l’écran tels que « The First Wives Club », « Hocus Pocus » et « Beaches ». En 2017, elle a remporté le Tony Award de la meilleure actrice pour sa performance dans « Hello, Dolly! »

« Les Kennedy Center Honors célèbrent les sommités dont l’art et la créativité nous ont enrichis au-delà de toute mesure », a déclaré le président du Kennedy Center, David M. Rubenstein, dans un communiqué de presse. Il a ajouté: « Bette Midler, un tour de force artistique et la Divine Miss M américaine, a connu une carrière inégalée et prolifique, divertissant des millions de personnes avec sa voix merveilleuse et son esprit comique de marque. »

Son mari et sa fille se sont joints à la célébration. Voici ce que vous devez savoir :

Bette Midler a épousé Martin von Haselberg en 1984

Bette Midler est mariée à son mari Martin von Haselberg depuis 1984.

Lors d’une apparition en février 2021 sur « Jimmy Kimmel Live! » elle a révélé qu’ils se sont enfuis après qu’elle lui ait proposé.

«Mon mariage était de deux personnes, mon mari et moi. Et bien sûr l’imitateur d’Elvis qui s’est marié », a-t-elle déclaré à propos de son mariage à la Starlight Chapel de Las Vegas.

L’homme de 76 ans a révélé que le couple n’avait pas de photo de leur mariage depuis des décennies jusqu’à ce que la chapelle ferme ses portes il y a environ cinq ans.

« Bien sûr, il n’y avait pas de téléphones portables en 1984 et nous n’avions pas de photos, mais apparemment il y avait un photographe là-bas et lorsque la Starlight Chapel a fermé ses portes il y a environ cinq ans… ils nous ont envoyé les photos », a-t-il expliqué.

Selon IMDb, von Haselberg est né en Argentine et est surtout connu pour son groupe d’arts du spectacle Kipper Kids avec Brian Routh.

Midler a accueilli sa fille Sophie Von Haselberg dans le monde en 1986

Midler et von Haselberg partagent un enfant, la fille Sophie. Elle est née le 14 novembre 1986.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Sophie a épousé Harry JN Guinness lors d’une petite cérémonie réunissant 11 personnes. Comme Midler l’a dit à Jimmy Kimmel : « Mon mari a fait la nourriture. J’ai fait les fleurs. »

En octobre 2021, elle a révélé à Today ce que c’était que de ramener Guinness à la maison pour rencontrer sa célèbre mère.

« Je veux dire, évidemment pour moi, elle sera toujours ma mère », a-t-elle déclaré au magasin. « Comme, bien sûr, je suis très, très conscient de sa position dans la culture, mais elle est aussi ma mère et je pense que parce que je suis fille unique, ramener quelqu’un à la maison signifie tellement plus à cause de cela. »

« Nous sommes tellement une unité de trois que faire venir quelqu’un est bien sûr toujours un gros problème », a ajouté le joueur de 35 ans. « Mais dès que j’ai commencé à sortir avec mon mari Harry, j’ai su qu’ils allaient l’aimer. Ce n’était en fait pas une question pour moi. Je pense qu’il se sentait probablement différemment, bien sûr. Je suis sûr qu’il était nerveux même s’il ne l’a jamais montré, mais ils sont tombés amoureux de lui dès le départ. Vraiment, ils sont plus obsédés par lui que par moi. »

Sophie a suivi les traces de ses célèbres parents, apparaissant dans « Irrational Man », « Halston » et « Pose ».

