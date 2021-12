Bette Midler qualifie les Virginie-Occidentales de Rubes « pauvres et illettrés »

La chanteuse et compositrice Bette Midler a qualifié les Virginie-Occidentales de « pauvres analphabètes » lundi après que le sénateur démocrate de l’État, Joe Manchin, s’est engagé à voter dans l’intérêt supérieur du pays et de ses électeurs.

Manchin a annoncé sur « Fox News Sunday » qu’il s’opposerait au projet de loi « Build Back Better » de 5 000 milliards de dollars du président Joe Biden, bourré d’articles sur la liste de souhaits de l’extrême gauche, de l’élimination des combustibles fossiles à l’expansion radicale du gouvernement fédéral. État providence. La Virginie-Occidentale est le cinquième État producteur d’énergie du pays avec du charbon et du gaz naturel, selon l’Energy Information Administration (EIA).

« Quoi [Joe Manchin], qui représente une population plus petite que Brooklyn, a fait au reste de l’Amérique, qui veut aller de l’avant, pas en arrière, comme son état, est horrible », a écrit Midler sur Twitter. « Il nous a vendus. Il veut que nous soyons tous comme son état, la Virginie-Occidentale. Pauvre, illettré et piqué.

Ce que #JoeManchin, qui représente une population plus petite que Brooklyn, a fait au reste de l’Amérique, qui veut avancer, pas reculer, comme son état, est horrible. Il nous a vendus. Il veut que nous soyons tous comme son état, la Virginie-Occidentale. Pauvre, analphabète et tendu. – bettemidler (@BetteMidler) 20 décembre 2021

La célébrité de 76 ans a présenté des excuses moins d’une heure plus tard.

« Je m’excuse auprès des bonnes personnes de [West Virginia] pour ma dernière explosion », a-t-elle écrit. « Je vois juste du rouge ; [Joe Manchin] et toute sa famille sont une entreprise criminelle. Est-il vraiment le meilleur [West Virginia] a à offrir à ses propres citoyens ? Il y a sûrement quelqu’un là-bas qui a à cœur les intérêts de l’État, pas les siens !

Je m’excuse auprès des bonnes personnes de WVA pour mon dernier accès de colère. Je vois juste du rouge ; #JoeManchin et toute sa famille sont une entreprise criminelle. Est-il vraiment le meilleur que VM a à offrir à ses propres citoyens ? Il y a sûrement quelqu’un qui a à cœur les intérêts de l’État, pas les siens ! – bettemidler (@BetteMidler) 20 décembre 2021

Les excuses ont été suivies d’une autre explosion dans la demi-heure. Répondant au représentant démocrate du Massachusetts Jim McGovern, Midler a écrit que « l’indifférence est immense » de Manchin.

« Comme le reste de sa famille, il n’a pas la moindre conscience », a-t-elle posté.

Selon le reportage de Politico lundi, la ferme opposition de Manchin au projet de loi est la conséquence de négociations turbulentes qui se sont déroulées dans le sud après que des conseillers de la Maison Blanche ont nommé le sénateur dans un communiqué.

« La conversation s’est terminée avec le sentiment que les négociations reprendraient en fait autour du Build Back Better Act sous une forme ou une autre au cours de la nouvelle année. »https://t.co/QRnUZXEP3q – Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 20 décembre 2021

Manchin a répondu à la déclaration de la Maison Blanche la semaine dernière en tuant efficacement le paquet colossal avec un « non » promis annoncé dimanche, aveuglant l’administration.

« J’ai essayé tout ce qui était humainement possible ; Je ne peux pas y arriver », a déclaré Manchin à Bret Baier de Fox News après des mois de négociations.

« Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. » – Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a déclaré que le plan Build Back Better du président Biden « est un non ». « J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. pic.twitter.com/HsgXgYms3e – Le recomptage (@therecount) 19 décembre 2021

Sans son soutien, la législation de signature du président Biden ne peut pas avancer dans la chambre divisée 50-50 où les divisions partisanes se sont cimentées sur le projet de loi de dépenses de grande envergure.

Manchin a déclaré plus tard à West Virginia MetroNews lundi qu’il était prêt à soutenir un projet de loi réécrit au cours de la nouvelle année.

« Je viens de Virginie-Occidentale. Je ne suis pas d’où ils viennent, [where] ils peuvent simplement battre la merde vivante des gens et penser qu’ils seront soumis », a déclaré Manchin.

Tristan Justice est le correspondant occidental de The Federalist. Il a également écrit pour The Washington Examiner et The Daily Signal. Son travail a également été présenté dans Real Clear Politics et Fox News. Tristan est diplômé de l’Université George Washington où il s’est spécialisé en sciences politiques et avec une mineure en journalisme. Suivez-le sur Twitter à @JusticeTristan ou contactez-le à Tristan@thefederalist.com.