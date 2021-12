Bette Midler s’excuse après avoir appelé les Virginie-Occidentaux « pauvres, illettrés et tendus »

Bette Midler avait marqué un point, elle l’a juste fait de l’une des manières les plus offensives possibles, si offensive qu’il s’agissait de nuire à sa cause plutôt que de l’aider. Nous sommes tous en colère contre Joe Manchin, vraiment en colère, mais nous ne devrions pas être en colère au point de perdre notre sens du jugement et d’insulter les gens tout en exprimant notre colère. Bette a perdu son sens du jugement.

Midler a publié un tweet qui disait :

Ce que #JoeManchin, qui représente une population plus petite que Brooklyn, a fait au reste de l’Amérique, qui veut avancer, pas reculer, comme son état, est horrible. Il nous a vendus. Il veut que nous soyons tous comme son état, la Virginie-Occidentale. Pauvre, analphabète et tendu.

Euh, Bette. Non.

Il y a une petite part de vérité dans ce que dit Midler, si elle l’avait laissé à une éducation médiocre et sous-financée, mais emballée ensemble, c’est offensant et elle est assez intelligente pour avoir su – peu importe à quel point elle était en colère – qu’elle n’aidait pas à l’éteindre.

Bien sûr, elle a fini par s’excuser :

Je m’excuse auprès des bonnes personnes de WVA pour mon dernier accès de colère. Je vois juste du rouge ; #JoeManchin et toute sa famille sont une entreprise criminelle. Est-il vraiment le meilleur que VM a à offrir à ses propres citoyens ? Il y a sûrement quelqu’un qui a à cœur les intérêts de l’État, pas les siens !

Au cas où vous vous inquiétez de la façon dont Joe Manchin s’en sortirait sans le colis, ne le faites pas, il ira bien – merci :

Alors que les liens profonds de Manchin avec l’industrie charbonnière de son État ont été examinés, le sénateur de 74 ans est accusé d’aucune activité criminelle. CNN rapporte que les 491 000 $ qu’il a tirés de ses avoirs dans la société énergétique de Virginie-Occidentale Enersystems ont plus que doublé son salaire annuel de 174 000 $ au Sénat. CelebrityNetWorth évalue sa valeur à 8 millions de dollars.

Juste le genre de gars qui saurait ce que c’est que de s’inquiéter d’avoir assez d’argent pour nourrir les enfants, de ce qui se passe quand on tombe malade et de faire respecter la politique nationale tout en représentant ce qui équivaut à moins qu’une petite ville.

Le tweet de Midler était mal et méchamment formulé, cela ne signifie pas que son point global est faux.

