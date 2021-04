Better Call Saul aura des moments de Breaking Bad, bien que sous un autre angle | Divertissement

Bob Odenkirk a déclaré que la dernière saison de Better Call Saul abordera plusieurs des événements survenus à Breaking Bad sous un autre angle.

Les amoureux de Breaking Bad passent un bon moment avec Better Call Saul, une série dérivée axée sur l’histoire du criminaliste Saul Goodman qui a aidé avec l’entreprise de méthamphétamine dirigée par Walter White (plus connu comme Heisenberg) et que peu à peu son intrigue se tisse davantage avec la série mère, impliquant d’autres personnages importants de Breaking Bad au point de devenir le complément parfait pour les adeptes de la série.

Après cinq saisons diffusées, le Série Better Call Saul dira au revoir avec une sixième et dernière saison qui clôturera toutes les intrigues des personnages qui mèneront à tout ce qui a été raconté dans Breaking Bad. Bien que nous ayons déjà vu quelques séquences localisées chronologiquement lors des événements de la série originale, il semble que dans cette dernière saison de la Breaking Bad spin-off Des événements plus importants de la série Vince Gilligan seront abordés, mais cette fois d’un point de vue différent.

Alors il a commenté Bob Odenkirk, acteur qui joue Saul Goodman dans la fiction, lors d’une interview pour The Hollywood Reporter. Selon l’interprète, le co-créateur de la série Peter Gould lui a dit qu’une fois Better Call Saul terminé, les fans de Breaking Bad auront une perception différente de la série.

« Oui, absolument. En fait, Peter Gould m’a dit que lorsque Better Call Saul se terminera, tout le monde verra Breaking Bad sous un jour différent. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je n’ai pas d’autres détails au-delà de cela, sauf qu’il Je sais ce que ça arrive toute cette saison de Saul et moi pas. Mais je pense que des choses plus étonnantes viendront qui commenteront ou rapporteront les incidents réels de Breaking Bad d’une manière surprenante », a noté Odenkirk.

En raison de la pandémie de coronavirus, le tournage de la sixième et dernière saison de Better Call Saul il a dû être reporté d’une longue saison, commençant il n’y a pas longtemps l’enregistrement des nouveaux épisodes. Nous devrons être très patients pour connaître le résultat de la série, car pour le moment, on ne sait pas quand la dernière saison de Better Call Saul sera publiée.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.