Better Call Saul: Pourquoi Saul Goodman est l’un des meilleurs personnages à la télévision

Lorsque Better Call Saul a été annoncé pour la première fois, il semblait être un défi de taille que le spin-off d’AMC puisse égaler la qualité et le drame de Breaking Bad. Honnêtement, cela semblait même être une question légitime de savoir si Saul Goodman était un personnage suffisamment complexe digne d’une série entière, mais il n’a pas fallu longtemps à Bob Odenkirk et Vince Gilligan pour prouver que les sceptiques avaient tort.

Maintenant, alors que Better Call Saul se prépare pour la saison 6 (et toutes les questions auxquelles il devrait encore répondre), il est temps d’accepter que Jimmy McGill, alias Saul Goodman, est l’un des meilleurs personnages de la télévision. Il y a une litanie de raisons pour lesquelles, mais j’ai décidé de mettre en évidence certains de ses traits de personnalité les plus clés et comment ils font de lui un incontournable de la télévision pour le meilleur ou pour le pire. Avertissement de spoiler pour ceux qui n’ont pas rattrapé leur retard ; il y aura des spoilers mentionnés pour toute la série jusqu’à présent, alors assurez-vous d’être à jour avant de lire!