Better Capital lève un premier fonds pour investir dans des start-ups en pré-amorçage

Better Capital, un fonds axé sur l’Inde, a levé son premier fonds pour investir dans des start-ups en pré-amorçage dans le pays. Better Capital Ventures I est un fonds de 15,28 millions de dollars et le plus grand fonds de GP solo en Inde.

Selon Vaibhav Domkundwar, fondateur et PDG de Better Capital, il s’agit du plus grand fonds inaugural du pays créé par un associé commandité solo et a été souscrit en un temps record. Tous les bailleurs de fonds ont été sélectionnés en fonction de la valeur ajoutée qu’ils apporteraient au portefeuille de Better Capital et aux fondateurs, a déclaré Domkundwar. Il est soutenu par des fondateurs, des opérateurs et des investisseurs qui sont des dirigeants anciens ou actuels de Meta (Facebook), Google, Uber, LinkedIn, Tiger Global, TPG, d’autres fonds de capital-risque et de couverture de croissance du top 10 et de la Banque mondiale.

Le fonds de Better investira dans des rondes de pré-amorçage et d’amorçage dans tous les secteurs, la taille médiane des chèques étant de 3 000 000 $. Better a été l’un des premiers investisseurs dans plusieurs nouvelles catégories depuis 2018 comme les néobanques, l’infra fintech, l’edtech dirigée par les produits, la numérisation des PME, les communautés d’apprentissage et investit désormais également activement dans la crypto/web3, l’économie des créateurs et le climat.

Better Capital est indépendant du secteur et possède un portefeuille de 125 sociétés telles que Khatabook, Open, M2P Fintech, Teachmint, Slice, Jupiter, M2P Fintech, Filo, Rupeek, Vauld, Clarisights et Last9, entre autres.

« Nous avons créé un livre de jeu pour co-construire en collaboration avec les fondateurs dès le stade de l’idée et apporter le bon ensemble de ressources, y compris l’accès aux opérateurs de premier plan

et des fonds mondiaux », a déclaré Domkundwar.

