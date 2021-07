Better Harvests : lever des fonds plus facilement pour les startups agro-tech

L’innovation a également été le principal attrait d’autres fonds et plateformes de développement de capital-risque.

Par Srinath Srinivasan

Au cours des trois dernières années, l’agro-tech en Inde a suscité une attention accrue de la part des industriels, des accélérateurs, des incubateurs et des investisseurs de fonds alternatifs en dehors des investisseurs en capital-risque établis. Cela est dû à l’innovation technologique qui permet de relever de nouveaux défis. Selon un rapport de Nasscom, il y avait plus de 450 startups agro-tech indiennes et elles ont levé plus de trois fois le fonds de capital-risque en 2019 par rapport à 2018, pour un montant de plus de 250 millions de dollars. En 2021, ce nombre devrait être encore plus élevé, en attendant une évaluation approfondie. L’innovation a également été le principal attrait d’autres fonds et plateformes de développement de capital-risque.

“La technologie peut jouer un rôle perturbateur dans l’optimisation des coûts des intrants, la gestion agricole, l’agriculture de précision, l’intégration des services financiers, l’amélioration de la chaîne de valeur parmi bien d’autres, pour l’agriculture et les secteurs connexes tels que l’élevage, la pêche et les produits forestiers non ligneux”, explique Manoj Kumar , fondateur et PDG de Social Alpha, une plate-forme de développement d’entreprise activée par Tata Trusts, qui a travaillé avec Cisco India pour accélérer les startups agrotech en Inde. Récemment, la plateforme, avec Cisco India, via son programme Krishi Mangal, a accéléré cinq startups agro-tech

Une entreprise de deep-tech, TraceX Technologies, issue du programme Krishi Mangal, innove dans la technologie blockchain pour l’agriculture. La startup a travaillé avec 1000 producteurs de maïs à Belgaum, Karnataka pour créer une chaîne d’approvisionnement connectée. « Avec le partenaire sur le terrain, nous visons à augmenter les revenus des agriculteurs de 25 %. La blockchain peut être exploitée pour numériser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en offrant transparence, confiance et traçabilité », déclare Anil Nadig, co-fondateur de TraceX Technologies.

Tan90, une autre startup du programme Krishi Mangal, a travaillé avec les partenaires du consortium Greenbliss Agro et DByT Dynamics pour mettre en œuvre des solutions de stockage à froid pour les agriculteurs marginaux de l’Andhra Pradesh et du Telangana. « Les agriculteurs biologiques sont les principaux bénéficiaires, où le stockage à basse température est le seul moyen de prolonger la durée de conservation. Des solutions de chaîne du froid rentables sont nécessaires, avec un objectif majeur de maintenir les coûts d’investissement et les coûts opérationnels au minimum », déclare Soumalya Mukherjee, co-fondatrice de Tan90. « L’approche s’étend en outre à l’analyse basée sur les données pour la prévision des prix, afin de fournir les meilleurs revenus aux agriculteurs », ajoute-t-il. Le programme de Social Alpha et Cisco India a également donné un nouvel élan aux solutions technologiques de la viande et de la pêche ainsi que des services de conseil axés sur les données pour les agriculteurs.

Une autre approche novatrice de l’industrie est venue de Ventureland Asia, un fonds d’opportunités de marketing, par voie d’acquisition. Arpit Organic, qui a été racheté en 2019 par Sajan Raj Kurup, dirigé par Ventureland Asia, s’est transformé en une entreprise technologique complète appelée Saintfarm, qui propose des produits de la ferme biologique aux consommateurs.

«Nous avons investi dans la création de solutions technologiques de bout en bout, touchant non pas un seul, mais tous les points de la chaîne d’approvisionnement de l’agriculture biologique», explique Kurup. L’entreprise utilise des solutions agricoles basées sur l’IoT, des analyses pour les agriculteurs, des prévisions de prix et de demande, une gestion logistique et enfin une application mobile destinée aux consommateurs pour prendre des commandes. Il avait un investissement initial d’environ 3 millions de dollars pour la refonte complète de la technologie.

En conséquence, les startups ont été en mesure de surmonter les difficultés d’accès aux fonds, d’exploration et de développement de nouveaux marchés et de couvrir toute la longueur de la chaîne de valeur sans compromettre la période de gestation pour concevoir des solutions.

