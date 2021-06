Betterment veut entrer dans l’espace des crypto-monnaies

La plateforme de gestion de patrimoine numérique et d’investissement Betterment surveille l’espace crypto afin d’offrir aux clients des opportunités d’investissement liées aux actifs numériques, a déclaré Sarah Levy, PDG de Betterment, lors d’un entretien avec Yahoo Finance.

Croissance rapide, investissement passif privilégié

Tout en reconnaissant la volatilité de l’actif, Levy a insisté auprès de son entreprise sur le fait que l’expédition d’environ 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion pourrait limiter les offres aux portefeuilles à long terme. Il informera également les utilisateurs sur la manière d’atténuer certains des risques liés à la volatilité associée aux grands changements sur le marché des crypto-monnaies.

Le 22 juin, Levy a déclaré, selon Yahoo Finance :

Nous savons que les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, donc ce que nous faisons est vraiment d’essayer de comprendre : existe-t-il un moyen d’offrir une crypto avec un conteneur guidé afin que nous puissions aider à éduquer en cours de route ? Je pense que cela se manifestera davantage à travers le prisme d’un achat à long terme et de la détention de l’actif comme une plus petite partie d’un portefeuille, plutôt que comme une sorte d’opportunité commerciale à court terme.

Ce commentaire a été fait juste avant que Cathie Wood, fondatrice d’Ark Invest, dépose la demande de création d’un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin (BTC/USD) auprès de la SEC. Malgré la politique relativement conservatrice de l’entreprise, le PDG de Betterment est enthousiasmé par les crypto-monnaies. Étant donné que les crypto-monnaies ont tendance à aller à contre-courant des fluctuations du cycle économique, elles peuvent aider les clients de la plateforme à diversifier leurs avoirs.

La mise à niveau a démocratisé la finance

Betterment se considère comme un “pionnier” dans le mouvement de démocratisation de la finance depuis près d’une décennie, a déclaré le PDG. La démocratisation de la finance tente de rendre l’investissement plus accessible à « l’investisseur commun ». Mais Betterment joue un rôle unique car il s’adresse aux investisseurs axés sur le long terme.

Nous pensons à la retraite et nous réfléchissons aux options que vous pouvez faire maintenant pour vous offrir une vie meilleure à long terme.

Contrairement à Robinhood et à d’autres applications de trading populaires, qui offrent des options pour acheter et vendre des devises populaires telles que Bitcoin, Ethereum (ETH / USD) et Dogecoin (DOGE / USD), les crypto-monnaies sont absentes de Betterment. Coinbase Global (COIN), la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, a été cotée en bourse en avril. Sa valeur a été déterminée à près de 100 milliards de dollars. Le cours de l’action a chuté de près d’un quart depuis le 29 juin.

