BetterPlace attire 24 millions de dollars en série C

BetterPlace prétend effectuer plus de 200 000 intégrations mensuelles.

BetterPlace a levé un nouveau financement de 24 millions de dollars, dirigé conjointement par CX Partners, basé à Delhi, et Jungle Ventures, basé à Singapour. L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série C de la société, a également été soutenu par CDC Group, Capria Ventures et les investisseurs existants Unitus Ventures et 3one4 Capital.

La société utilisera les nouveaux capitaux pour accélérer ses investissements dans la technologie, les produits et poursuivre les opportunités de croissance inorganique, a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué. BetterPlace gère une plate-forme technologique pour la gestion de la main-d’œuvre des cols bleus et avait levé pour la dernière fois quelque 10 millions de dollars de financement de série B fin 2020.

Fondée en 2015, la société basée à Bengaluru fournit aujourd’hui des solutions complètes de gestion de la main-d’œuvre à plus de 1 000 entreprises et leur offre la possibilité d’embaucher et de gérer des employés virtuellement. La société compte parmi ses clients Ola, Flipkart, Accenture et Amazon.

BetterPlace prétend effectuer plus de 200 000 intégrations mensuelles. La start-up a également récemment lancé une application mobile pour les cols bleus qui les aidera à trouver des emplois pertinents correspondant à leurs compétences et à leur emplacement, en plus de répondre à leurs besoins en compétences à la demande.

L’entreprise vise 100 millions de dollars de revenus d’ici décembre 2022. « Nous continuerons à constituer des équipes, des technologies et à nous développer géographiquement, et cela devient de plus en plus excitant et gratifiant pour nous de pouvoir soutenir la quête de prospérité et d’inclusion pour les cols bleus », a déclaré le co-fondateur et PDG Pravin Agarwala.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.